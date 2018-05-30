"Третья сила" выследила: на Донбассе уничтожили БМП террористов

В зоне ответственности 53-й бригады "Третья сила" уничтожила БМП террористов на Донбассе.

Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, отметив, что боевики уже не знают, как технику прятать.

"Давайте закончим сегодняшний день еще одной хорошей новостью, которую только что передали наши герои с передовой. Я 2 дня ждал эту новость. Ждал, пока ее подтвердят, что та долгая и кропотливая работа, которую они провели на передовой - принесла заслуженный результат. Теперь можно. Результат есть, он подтвержден", – написал Мысягин.

Он напомнил, что в конце апреля была информация об уничтожении нескольких машин с системами РЭБ в зоне ответственности 53-й бригады неизвестной "Третьей силой".

"Тогда у сепаратистов были очень большие проблемы, когда после приезжали спонсоры войны в Украине и устраивали разборки, как такое могло случиться, чтобы такие дорогие комплексы были уничтожены. Так вот, вчера - это же подразделение "Третьей силы", выследило и уничтожило две БМП врага. Одна машина уничтожена полностью, вторая надолго выведена из строя. И все это произошло ночью", – подчеркнул Мысягин.

Он отметил, что огонь корректировался через мощный тепловизор, переданный волонтерами.

"Теперь сепары не знают, как технику от "укр*пов" прятать. На Светлодарской дуге уничтожают их технику, под Докучаевском вчера продолжили уничтожать, и вот и до большого района Северодонецка добрались. Нигде им покоя нет. Хорошего вечера", – резюмировал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы тактической группы "Моспино" подбили БМП террористов на Донбассе.