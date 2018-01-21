"Третья сила" разгромила позиции террористов на Донбассе - волонтер

На Светлодарской дуге была разгромлена позиция боевиков "Адидас" на важной стратегической высоте.

Об этом сообщил в своем Facebook украинский волонтер Юрий Мысягин.

"Есть на Светлодарской дуге у террористов важная стратегическая высота, на ней расположена позиция "Адидас", которая за время войны уж очень много горя нам принесла.

Все кто воевал в том районе знают, что данная позиция очень важна, поэтому она очень и очень сильно укреплена. Чтобы вы поняли ее важность для террористов - она не менее важна чем ставшая уже известной стратегическая позиция "Муравейник". Так вот, вчера на ней хорошо взлетали и горели брёвна, которыми она укреплена в несколько накатов", - отметил Мысягин.

По его словам, не ясно, кто отличился, но террористы как всегда жалуются, что это 54-я бригада, а "я знаю точно, что у нас никто не стреляет и все четко соблюдают договоренности о перемирии".

"Наверное, опять "третья сила" незаметно отметилась и быстро растворилась в темноте", - подытожил Мысягин.

Как сообщал "Обозреватель", в штабе АТО прокомментировали ситуацию с "третьей силой" на Донбассе.