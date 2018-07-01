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"Третья сила" разбила передовую позицию "Л/ДНР" на Донбассе

5.4тЧитать новость на украинском

"Третья сила" уничтожила передовой опорный пункт террористов "Л/ДНР" на Донбассе.

Произошло это на Северодонецком направлении, сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

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"В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении, неизвестные "птурщики" с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка запорхнула прямо в гнездо", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе активизировались террористы, в результате чего был ранен боец ООС.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Как я люблю когда кацапы получают такие подарки. Хоть и от неопознанной третьей силы. Представляю себе как ублюдки после того как их "клюнет" птичка мелко сучат своими ножками перед тем как склеить ласты
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Podyu Roman
Podyu Roman
Раз кремляди раскукарекались, значит годная "птичка" в "гнездо" залетела. :))
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Пигин Макс
Пигин Макс
После таких перемог в больницах Киева не протолкнуться от "победителей".
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Пигин Макс, и на памперсы им всем свидомым миром денюжку собирают
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