"Третья сила" разбила передовую позицию "Л/ДНР" на Донбассе

"Третья сила" уничтожила передовой опорный пункт террористов "Л/ДНР" на Донбассе.

Произошло это на Северодонецком направлении, сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"В зоне ответственности 53-й бригады на Северодонецком направлении, неизвестные "птурщики" с расстояния 2200 метров, с одного выстрела уничтожили передовой опорник сепаратистов. Птичка запорхнула прямо в гнездо", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе активизировались террористы, в результате чего был ранен боец ООС.