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"Третья сила приложилась": на Донбассе подстрелили танк террористов

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Вблизи поселка Желобок на Луганщине, который входит в зону ответственности украинского батальона "Айдар", неизвестная Третья сила серьезно повредила танк террористов, находящийся практически на линии огня.

Техника, запрещенная Минскими договренностями, была обнаружена бойцами в посадке густых высоких деревьев, написал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"Как бы сама местность и оккупанты его хорошо не маскировали, но танк все равно был обнаружен. Неизвестная Третья сила, неизвестным калибром, несколько раз неплохо "приложилась" по переданным координатам. Танк не уничтожен, но серьезно поврежден. Думаю, что из посадки он своим ходом уже не выедет", — подчеркнул он.

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Новость об успехе украинских защитников воодушевила пользователей сети, и они оставили под постом Мысягина комментарии, высмеивающие поражение террористов, а также слова благодарности защитникам Родины.

"Не первый, не последний и не только там. Молодцы, что не сидят, сложа руки, пока другие в носу ковыряются", "Передачку туда надо передать. С конфетками и чаем", "Хорошенького горело", "Их там нет и там же будут захоронены", "Молодцы!", "Спасибо нашей Третьей силе", "О, приманка!" — пишут люди.

Уничтожение танка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ЛНР" лишились опорного пункта у поселка Желобок, который в результате ликвидации сгорел дотла.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
УкраинаЛуганск
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Дрон наблюдает,снаряд (ракета)точно в цель. Высокоточное оружие?
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