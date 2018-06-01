"Третья сила" постаралась: известный волонтер показал новое доказательство подлости террористов

Террористы на Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли позиции 93-й бригады Вооруженных сил Украины, в результате чего никто не пострадал.

Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин, опубликовав видеообзор осколка снаряда, который угодил в грузовик.

"Некоторое время назад обстрелу из тяжелых артиллерийских орудий подверглись позиции 93-й бригады. Все живы, а вот машина грузовая серьезно пострадала. Но то металл, главное, что люди все живы", – написал Мысягин.

По его словам, в тот же вечер по позициям террористов "насыпала" неизвестная "Третья сила".

"Результаты ее работы и работы всей 93-й бригады, вы постоянно читаете в сети и слышите в новостях. Повторяться нет смысла. Я сейчас о другом. О том, каким калибром враг обстреливает наши позиции", – уточнил волонтер.

Он отметил, что на месте поражения грузовика был найден осколок.

"Третья сила" проанализировала его и мы выкладываем это видео, как доказательство того, какой калибр применяется для обстрела наших позиций", – резюмировал он.

На видео показали осколок от неокрашенного снаряда. Согласно срезам, его изготовили на заводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мысягин рассказал, как "Третья сила" уничтожила БМП террористов на Донбассе.