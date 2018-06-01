"Третья сила" постаралась: известный волонтер показал новое доказательство подлости террористов

Террористы на Донбассе из тяжелой артиллерии обстреляли позиции 93-й бригады Вооруженных сил Украины, в результате чего никто не пострадал.
Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин, опубликовав видеообзор осколка снаряда, который угодил в грузовик.
"Некоторое время назад обстрелу из тяжелых артиллерийских орудий подверглись позиции 93-й бригады. Все живы, а вот машина грузовая серьезно пострадала. Но то металл, главное, что люди все живы", – написал Мысягин.
По его словам, в тот же вечер по позициям террористов "насыпала" неизвестная "Третья сила".
"Результаты ее работы и работы всей 93-й бригады, вы постоянно читаете в сети и слышите в новостях. Повторяться нет смысла. Я сейчас о другом. О том, каким калибром враг обстреливает наши позиции", – уточнил волонтер.
Он отметил, что на месте поражения грузовика был найден осколок.
"Третья сила" проанализировала его и мы выкладываем это видео, как доказательство того, какой калибр применяется для обстрела наших позиций", – резюмировал он.
На видео показали осколок от неокрашенного снаряда. Согласно срезам, его изготовили на заводе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мысягин рассказал, как "Третья сила" уничтожила БМП террористов на Донбассе.
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