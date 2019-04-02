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"Третья сила" на Донбассе: всплыло новое видео с таинственными защитниками Украины

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В сети опубликовали видео удара Вооруженных сил Украины по позициям террористов на Донбассе.

Украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook сообщил, что запись с артиллеристами сделана в конце февраля 2019 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что ВСУ применяли гаубицу в районе Попасной.

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"Какие красивые рассветы на передовой. Очень. Посмотрите, я не обманываю. Вот-вот только было, конец февраля 19-го года. В ответ на обстрелы позиций 46-го батальона "Донбасс – Украина", по "обдроченцам" работает неизвестная "Третья Сила", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
ВСУвойна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
язык твой-враг твой.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Не возмущайтесь потом что вас тварей в пыль стерают))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
За 5 лет нацисты вы не мало выложили видео ваших зверств. Гордидетесь нацисты животные, как убиваете людей?.
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