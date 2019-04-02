"Третья сила" на Донбассе: всплыло новое видео с таинственными защитниками Украины

В сети опубликовали видео удара Вооруженных сил Украины по позициям террористов на Донбассе.

Украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook сообщил, что запись с артиллеристами сделана в конце февраля 2019 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что ВСУ применяли гаубицу в районе Попасной.

"Какие красивые рассветы на передовой. Очень. Посмотрите, я не обманываю. Вот-вот только было, конец февраля 19-го года. В ответ на обстрелы позиций 46-го батальона "Донбасс – Украина", по "обдроченцам" работает неизвестная "Третья Сила", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинские защитники на Донбассе уничтожили командный пункт оккупантов в Луганской области.

На Луганщине боевая группа К-2 из 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

На видео попал мощный удар ВСУ по "Л/ДНР" на передовой.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!