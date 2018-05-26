"Третья сила" на Донбассе: появилось видео с таинственными защитниками Украины

В сети появилось видео боевых действий так называемой Третьей силы на Донбассе ― таинственных защитников Украины, которые воюют с "Л/ДНР".

Публикацию, выложенную в группе "Третья сила", опубликовал народный депутат Украины Дмитрий Ярош (чтобы посмотреть видеозапись, доскрольте до конца страницы).

"Вот как-то так и воюем. Третья сила, комбат "Черный" креативит", ― написал он.

На записи видны кадры боевых действий в Донецке, где военные ведут прицельный огонь из разного оружия по противнику. В качестве аудиосопровождения играет песня из мультфильма про Винни Пуха "Куда идем мы с Пяточком".

Отметим, что ни лиц бойцов, ни шевронов на записи не видно.

Как писал OBOZREVATEL, наряду с украинской армией на Донбассе действуют партизанские и подпольные силы.