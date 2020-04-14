В так называемой "амбарной книги" Партии регионов имеются записи, когда влиятельные политические деятели получали единовременную выплату в несколько миллионов долларов.

Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак. Он отметил, что прежде чем передавать книги в НАБУ, он точно удостоверился в их оригинальности.

"Я сделал, могу так сказать, даже экспертизу. Я убедился, что это оригинальные документы. Потому что я тоже был поражен, когда их просматривал. И я тоже думал, что с ними делать. Я боялся, чтобы кто-нибудь не втягивал меня в какую-то историю. Я хорошо изучал, смотрел, выяснял. И когда я понял, что это оригинальные документы, я их отдал по подследственности", – сказал Трепак.

Виктор Трепак "Левый берег"

Он рассказал, что деньги получали политики и чиновники из разных сфер, которые, как оказалось, много лет коррумпировались. И все это документировалось в данных книгах.

"Человек расписывался, безусловно. Были случаи, когда кто-то расписывался за кого-то другого. Было такое, но он давал объяснения, почему так поступает. То есть это разная история. Разная, но я считаю, что она очень интересна", – говорит экс-заместитель генпрокурора.

По его словам, многомилионные средства получали известные и влиятельные люди в политике.

"Миллионы долларов были. Миллионы. Единовременные выплаты были миллионами долларов. Несколько миллионов долларов", – заявил Трепак.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Виктор Трепак считает, что президент Владимир Зеленский, уволив генпрокурора Руслана Рябошапку и назначив вместо него Ирину Венедиктову, допустил очередную огромную кадровую ошибку.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!