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Тренировали в Белгороде: на Донбассе задержали еще одного российского наемника

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На Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил 12 марта задержали российского наемника. Он воевал против Украины в составе 4-ой бригады 2 АК оккупационных войск.

Террорист был задержан на блокпосту сотрудниками Национальной полиции Украины, которые воюют в составе Объединенных сил, сообщили на странице пресс-центра ООС в Facebook.

"Гражданин Б. после подготовки в городе Белгород РФ вступил в ряды российских оккупационных войск, принимал участие в боевых действиях против украинцев", – сообщили украинские защитники.

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Иллюстрация

Facebook ООС

Злоумышленника передали правоохранительным органам ООС.

Как писал OBOZREVATEL, в последнее время российские наемники стали чаще переходить на сторону Украины.

  • В марте бывшая террористка "Л/ДНР", легендарный командир танкового экипажа Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" перешла на сторону украинских военных и теперь сотрудничает с контрразведкой.

  • Экс-главарь "ДНР" Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа Дрюк перешла на сторону ВСУ благодаря так называемой "медовой ловушке". По его словам, речь идет об операции, выстроенной на любовной связи с украинским бойцом.

  • Спустя несколько дней сбежала еще одна террористка "ДНР", которая сдала спецслужбам нашей страны личные данные всех боевиков 1 танковой роты "территориальной обороны ДНР".

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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