Трехлетний план ФСБ: Украина перехватила тайное письмо Аксенову

Федеральная служба безопасности России присылала главе оккупационной "власти" аннексированного Крыма Сергею "Гоблин" Аксенову секретное письмо, в котором обозначила трехлетний план по отношению к крымским татарам.

Об этом рассказал народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Укринформу.

"Не так давно мы перехватили одно секретное письмо ФСБ на имя так называемого главы Республики Крым Аксенова. Там речь идет о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями", – рассказал Джемилев.

По его словам, в письме было сказано: "С целью оказания психоэмоционального воздействия на крымских татар, на Меджлис крымскотатарского народа, которые ведут украинскую пропаганду и не признают аннексию рекомендуется".

"И указываются планы: массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты, и наиболее гнусное - активизация деятельности радикально настроенных крымских татар патриотических российских организаций. То есть, по сути, натравливание русских фашистов на крымских татар, разжигание межнациональной розни", – подчеркнул он.

Джемилев добавил, что не знает ни одной цивилизованной страны, где бы разгоралась межнациональная рознь.

"Мы 13 марта этого года, когда собирали дипломатов, аккредитованных в Киеве, чтобы проинформировать их о ситуации - мы это делаем каждый год, ознакомили их с этим документом. Я не знаю ни одной цивилизованной страны, где на территории, которая рассматривается как своя, разгоралась бы межнациональная и межконфессиональная рознь. А в России это делается на государственном уровне", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джемилев рассказал о ядерных боеголовках России на территории Крыма.