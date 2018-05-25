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Трехлетний план ФСБ: Украина перехватила тайное письмо Аксенову

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Федеральная служба безопасности России присылала главе оккупационной "власти" аннексированного Крыма Сергею "Гоблин" Аксенову секретное письмо, в котором обозначила трехлетний план по отношению к крымским татарам.

Об этом рассказал народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Укринформу.

"Не так давно мы перехватили одно секретное письмо ФСБ на имя так называемого главы Республики Крым Аксенова. Там речь идет о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями", – рассказал Джемилев.

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По его словам, в письме было сказано: "С целью оказания психоэмоционального воздействия на крымских татар, на Меджлис крымскотатарского народа, которые ведут украинскую пропаганду и не признают аннексию рекомендуется".

"И указываются планы: массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты, и наиболее гнусное - активизация деятельности радикально настроенных крымских татар патриотических российских организаций. То есть, по сути, натравливание русских фашистов на крымских татар, разжигание межнациональной розни", – подчеркнул он.

Джемилев добавил, что не знает ни одной цивилизованной страны, где бы разгоралась межнациональная рознь.

"Мы 13 марта этого года, когда собирали дипломатов, аккредитованных в Киеве, чтобы проинформировать их о ситуации - мы это делаем каждый год, ознакомили их с этим документом. Я не знаю ни одной цивилизованной страны, где на территории, которая рассматривается как своя, разгоралась бы межнациональная и межконфессиональная рознь. А в России это делается на государственном уровне", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джемилев рассказал о ядерных боеголовках России на территории Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Мустафа Джемилев
Место
Украина
Объекты
крымские татарыФСБ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Я недавно перехватил письмо от Эрдогана Джамилёву. Там сказано следующее: "Ты, пенёк старый, уже не можешь нихрена и ни на что не влияешь. Только тявкаешь, как полудохлый шакал. А потому денежного содержания будешь лишен. Р. Эрдоган" За подлинность письма ручаюсь.
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