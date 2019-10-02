Требование главарей "Л/ДНР" по Донбассу: в Украине отреагировали

Угрозы главарей террористических "ДНР" и "ЛНР" не отдать Украине контроль над границей с Россией противоречат "формуле Штайнмайера".
Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, комментируя мирный план по Донбассу.
"Формула Штайнмайера определяет следующее – должен быть возобновлен полный контроль над ныне неконтролируемым участком украинско-российской границы. Потому притязания на определенные привилегии и возможность власти самопровозглашенных республик взять под контроль границу между Украиной и Россией – это недопустимо", – подчеркнул Селезнев.
"В любом случае формула Штайнмайера может быть реализована после того, как с территории Украины будут выведены все оккупационные войска и будет передан под действенный и эффективный контроль ныне неконтролируемый участок государственной границы", – добавил военный эксперт.
Главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник
donpress.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Главари террористических "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что согласование "формулы Штайнмайера" означает признание за "народом Донбасса права самому определять свою судьбу". Также они заявили, что "никакого контроля над границей киевская власть не получит".
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и о "формуле Штайнмайера".
В сети опубликовали текст "формулы Штайнмайера" который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске 1 октября.
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