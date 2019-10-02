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2 октября • обновлено в 17:58
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Требование главарей "Л/ДНР" по Донбассу: в Украине отреагировали

3.2т Читать материал на украинском

Угрозы главарей террористических "ДНР" и "ЛНР" не отдать Украине контроль над границей с Россией противоречат "формуле Штайнмайера".

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, комментируя мирный план по Донбассу.

"Формула Штайнмайера определяет следующее – должен быть возобновлен полный контроль над ныне неконтролируемым участком украинско-российской границы. Потому притязания на определенные привилегии и возможность власти самопровозглашенных республик взять под контроль границу между Украиной и Россией – это недопустимо", – подчеркнул Селезнев.

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"В любом случае формула Штайнмайера может быть реализована после того, как с территории Украины будут выведены все оккупационные войска и будет передан под действенный и эффективный контроль ныне неконтролируемый участок государственной границы", – добавил военный эксперт.

Главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник

donpress.com

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владислав Селезнев
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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