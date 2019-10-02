Требование главарей "Л/ДНР" по Донбассу: в Украине отреагировали

Угрозы главарей террористических "ДНР" и "ЛНР" не отдать Украине контроль над границей с Россией противоречат "формуле Штайнмайера".

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт, бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, комментируя мирный план по Донбассу.

"Формула Штайнмайера определяет следующее – должен быть возобновлен полный контроль над ныне неконтролируемым участком украинско-российской границы. Потому притязания на определенные привилегии и возможность власти самопровозглашенных республик взять под контроль границу между Украиной и Россией – это недопустимо", – подчеркнул Селезнев.

"В любом случае формула Штайнмайера может быть реализована после того, как с территории Украины будут выведены все оккупационные войска и будет передан под действенный и эффективный контроль ныне неконтролируемый участок государственной границы", – добавил военный эксперт.

Главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник donpress.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся