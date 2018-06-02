"Требовали крови": в России заявили о вербовке СБУ журналистки "РИА Новости"

Служба безопасности Украины якобы пыталась завербовать корреспондента "РИА Новости" в Литве Ирину Высокович.

Это произошло 1 июня во время ее визита в Херсон, куда она прибыла освещать судебный процесс по делу пророссийского журналиста Кирилла Вышинского, утверждает "РИА Новости".

По словам Высокович, на входе в зал заседаний суда к ней подошли неизвестные люди, которые вывели ее на улицу и "под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ".

"После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже. Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с "РИА Новости". После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", поэтому надо подписать некоторые документы", - заявила журналистка.

Высокович добавила, что на нее "давили, но в легкой форме". После беседы, которая длилась несколько часов, журналистку якобы вынудили подписать документ о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках "РИА Новости".

"Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ", - заявила она, добавив, что затем вернулась в Литву без выполненного редакционного задания.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Директор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого судят по делу о госизмене, призвал лишить его гражданства Украины.