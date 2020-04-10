Требовал $50 тыс. за закрытие уголовного производства: суд оставил на свободе фискала-взяточника. Фото

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и внутренней безопасности ГФС 7 апреля задержали начальника следствия налоговой милиции ГФС в Киевской области Чепеля Александра Васильевича на взятке в 50 тысяч долларов.

Коррумпированный фискал якобы требовал деньги от предпринимателя за закрытие уголовного производства в отношении него и дальнейшее невмешательство в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.

Деньги требовались через адвоката Войтенко Сергея Викторовича, который являлся посредником. По данным СМИ, к адвокатской деятельности Войтенко был подчиненным Чепеля - заместителем начальника следствия налоговой милиции Житомирской области, в то время, как Чепель был начальником следствия. Во время их работы в Житомире неоднократно проходили протестные акции с требованием освобождения и люстрации Чепеля и Войтенко .

Уже через два дня после ареста - 9 апреля 2020 года - Чепель был освобожден из-под стражи постановлением судьи Высшего антикоррупционного суда Широкой Екатерины Юрьевны при условии внесения залога в размере 252 тысяч гривен. При этом Войтенко суд решил оставить под домашним арестом.

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То есть судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая, отправив Чепеля и Войтенко фактически домой, обеспечила им комфортные условия пребывания во время следствия. К слову, главный фигурант дела - Чепель - обладает имением в с. Тетеровка по улице Годовой, в пригороде Житомира, а также арендует квартиру в Киеве, на улице Преображенской.

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Относительно руководящего состава ГФС в Киевской области также проводится служебное расследование - должностные лица отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Из-за коррупции ГФС и существования налоговой милиции, которая требует взятки за закрытие уголовных производств, ведение бизнеса в Украине продолжает быть проблемным делом для предпринимателей. Более того, коррупционеры, которых НАБУ задерживает "на горячем", странным образом оказываются на свободе по решению суда, что дает им возможность избегать наказания, уничтожать доказательства или даже убежать и скрыться от следствия.

И хотя задержание Чепеля и происходило с участием внутренней безопасности ГФС, в общем Государственная фискальная служба нуждается в скорейшей ликвидации. На сегодня в ее ведении осталась лишь скандально известная налоговая милиция, которая устраивает "торги" за закрытие фиктивных уголовных дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на взятке от наркоторговца в размере 400 долларов "погорели" два сержанта Нацполиции. Они были задержаны сотрудниками ГБР.