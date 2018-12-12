Первое дело ГБР: в Киеве на взятке задержали директора госпредприятия Минобороны

В Киеве 12 декабря следователи территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили директора одного из государственных предприятий Министерства обороны на взятке в размере $2 тысячи.

Как сообщила пресс-служба ГБР, чиновник требовал деньги за влияние на принятие решения относительно призыва на военную службу.

"В случае отказа он отметил, что создаст все условия для привлечения лица к ответственности за неявку в военный комиссариат, а также безотлагательного призыва его на военную службу", – сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а предмет преступления изъяли.

"В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием)", – уточнили в пресс-службе.

Генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что создание отдельного от ГПУ следственного органа было его обещанием при назначении на должность.

"ГБР заработало 27 ноября. Уже сегодня имеем первый результат сотрудничества… За 2 тысячи долларов США взятки директор госпредприятия обещал "уберечь" гражданина от призыва на военную службу в условиях военного положения, использовав свои дружеские отношения со служебными должностными лицами Киево-Святошинского райвоенкомата. При этом, в случае отказа он запугивал указанного гражданина неотложным призывом его на военную службу", – пояснил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре правоохранители задержали главу управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области по подозрению в получении $4,5 тыс. взятки.