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23 января • обновлено в 17:11
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Требовал 150 тысяч: ГБР задержало высокопоставленного налоговика

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В Полтавской области полковник налоговой полиции получил от харьковского предпринимателя взятку в размере 85 тысяч долларов.

Налоговик требовал денег за возврат изъятого имущества и обещал помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Всю сумму взятки харьковчанин передал посреднику, после чего налоговик и его сообщник были задержаны следователями ГБР.

Взятка чиновнику

Взятка чиновнику

ГБР

В прокуратуре Харьковской области добавили, что в декабре 2019 года у предпринимателя был проведен обыск налоговой, в ходе которого у него изъяли 18 тысяч долларов и товара примерно на 10 тысяч долларов.

Чиновник, что руководил обыском, сам предложил "решить вопросы" о возврате изъятого имущества, закрытие уголовного производства и предоставил контакт адвоката, который будет заниматься этим вопросом. После бизнесмен контактировал уже с одним из руководителей ГУ ГФС в Полтавской области. Также размер взятки был уменьшен с 150 тысяч до 85 тысяч долларов.

Задержание чиновника на взятке

Задержание чиновника на взятке

ГБР

На данный момент решается вопрос о сообщении должностному лицу ГФС о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит срок от 5 до 10 лет. Сейчас фигуранты уголовного производства находятся в СИЗО.

Задержание чиновника на взятке

Задержание чиновника на взятке

Прокуратура

Следователи ГБР на задержании

Следователи ГБР на задержании

ГБР

Задержание чиновника на взятке

Задержание чиновника на взятке

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники ГБР провели следственные действия и изъяли документы Галицкой таможни (Львов), а также пришли с обысками к ее руководителю.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Полтава
Теги
налоги Государственная фискальная служба Украины взятка Государственное Бюро Расследований
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