Требовал 150 тысяч: ГБР задержало высокопоставленного налоговика

В Полтавской области полковник налоговой полиции получил от харьковского предпринимателя взятку в размере 85 тысяч долларов.

Налоговик требовал денег за возврат изъятого имущества и обещал помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Всю сумму взятки харьковчанин передал посреднику, после чего налоговик и его сообщник были задержаны следователями ГБР.

Взятка чиновнику ГБР

В прокуратуре Харьковской области добавили, что в декабре 2019 года у предпринимателя был проведен обыск налоговой, в ходе которого у него изъяли 18 тысяч долларов и товара примерно на 10 тысяч долларов.

Чиновник, что руководил обыском, сам предложил "решить вопросы" о возврате изъятого имущества, закрытие уголовного производства и предоставил контакт адвоката, который будет заниматься этим вопросом. После бизнесмен контактировал уже с одним из руководителей ГУ ГФС в Полтавской области. Также размер взятки был уменьшен с 150 тысяч до 85 тысяч долларов.

Задержание чиновника на взятке ГБР

На данный момент решается вопрос о сообщении должностному лицу ГФС о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит срок от 5 до 10 лет. Сейчас фигуранты уголовного производства находятся в СИЗО.

Задержание чиновника на взятке Прокуратура

Следователи ГБР на задержании ГБР

Задержание чиновника на взятке СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники ГБР провели следственные действия и изъяли документы Галицкой таможни (Львов), а также пришли с обысками к ее руководителю.

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