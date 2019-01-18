Травились и болели: в сети показали новые потери террористов ''Л/ДНР''

В сети появились фото еще четырех террористов "Л/ДНР", погибших на Донбассе текущей зимой.

Как передает офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram, 15 декабря был ликвидирован российский наемник Евгений Куркин из Иркутска.

Куркин Евгений

2 января в результате пневмонии умер Роман Багликов из Донецка, который воевал против Украины с 2014 года, а 3 января неизвестным веществом отравился Дмитрий Томенко из Докучаевска. В Рождество, 7 января, на Донбассе был ликвидирован Сергей Верховод из Северодонецка.

Роман Багликов

Верховод Сергей

Томенко Дмитрий

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бойца ООС, освободить Донбасс реально в течение полугода. При этом он назвал неожиданную проблему, которая делает операцию бессмысленной.

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