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Травились и болели: в сети показали новые потери террористов ''Л/ДНР''

1.1тЧитать материал на украинском

В сети появились фото еще четырех террористов "Л/ДНР", погибших на Донбассе текущей зимой.

Как передает офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram, 15 декабря был ликвидирован российский наемник Евгений Куркин из Иркутска.

Куркин Евгений

Куркин Евгений

Травились и болели: в сети показали новые потери террористов ''Л/ДНР''

2 января в результате пневмонии умер Роман Багликов из Донецка, который воевал против Украины с 2014 года, а 3 января неизвестным веществом отравился Дмитрий Томенко из Докучаевска. В Рождество, 7 января, на Донбассе был ликвидирован Сергей Верховод из Северодонецка.

Новости
На Донбассе произошла трагедия: Украина понесла потери
Роман Багликов

Роман Багликов

Травились и болели: в сети показали новые потери террористов ''Л/ДНР''
Верховод Сергей

Верховод Сергей

Травились и болели: в сети показали новые потери террористов ''Л/ДНР''
Травились и болели: в сети показали новые потери террористов ''Л/ДНР''
Томенко Дмитрий

Томенко Дмитрий

Травились и болели: в сети показали новые потери террористов ''Л/ДНР''
Травились и болели: в сети показали новые потери террористов ''Л/ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бойца ООС, освободить Донбасс реально в течение полугода. При этом он назвал неожиданную проблему, которая делает операцию бессмысленной.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну норм. Кишечные трудности и отравления.;) Это вам привет от украинского производителя спиртных напитков. Чуточку доработанный.
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