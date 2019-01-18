Травились и болели: в сети показали новые потери террористов ''Л/ДНР''

В сети появились фото еще четырех террористов "Л/ДНР", погибших на Донбассе текущей зимой.
Как передает офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram, 15 декабря был ликвидирован российский наемник Евгений Куркин из Иркутска.
Куркин Евгений
2 января в результате пневмонии умер Роман Багликов из Донецка, который воевал против Украины с 2014 года, а 3 января неизвестным веществом отравился Дмитрий Томенко из Докучаевска. В Рождество, 7 января, на Донбассе был ликвидирован Сергей Верховод из Северодонецка.
Роман Багликов
Верховод Сергей
Томенко Дмитрий
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бойца ООС, освободить Донбасс реально в течение полугода. При этом он назвал неожиданную проблему, которая делает операцию бессмысленной.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.