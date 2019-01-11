Трамп оказался под угрозой импичмента из-за скандалов с Украиной

Над политической карьерой нынешнего президента США Дональда Трампа нависла угроза вплоть до импичмента из-за нового "Уотэргейтского скандала". В нем замешаны фамилии экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, а также некоторых влиятельных граждан Украины.

В частности, тень на репутацию американского президента бросает тот факт, что Манафорт передавал в Украину данные соцопросов, связанные с президентскими выборами в США 2016 года, сообщает "Апостроф".

Дональд Трамп

"Манафорту годами платили за его политическую работу в Украине. Там могли быть получатели данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с Константином Килимником(партнером, которого считают российским шпионом. — Ред.) во время президентской кампании 2016 года", — писало американское издание CNN.

Несмотря на отсутствие данных о том, зачем Манафорт передавал украинским гражданам социологию о политических событиях в США, эта история стала причиной серьезного ажиотажа в американском политикуме.

К тому же, она тянется еще с 2016 года, когда в СМИ обнародовали "амбарную книгу" Партии регионов, в которой среди других фиксировались выплаты Манафорту.

По данным американских СМИ, Пол Манафорт во время правления беглого экс-президента Виктора Януковича тайно лоббировал в Вашингтоне интересы регионалов. Как писала New York Times, за это он мог получить $12,7 миллионов. В результате скандала Манафорт был вынужден покинуть предвыборный штаб Трампа.

Однако на этом история не закончилась, и после победы Трампа на президентских выборах было начато масштабное расследование относительно тайных связей новоизбранного президента США и их целей.

Примечательно, что одновременно в Украине расследование этого дела начало тормозиться. Так, несмотря на наличие фамилии Манафорта в "амбарной книге", в июле 2017 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий публично сообщил, что доказательств этого факта не было найдено, назвав "слив" о Манафорте "пиар-технологией".

Пол Манафорт "Голос Америки"

Позднее, в декабре 2018 года, Окружной административный суд Киева назвал противоправными действия о разглашении информации о Манафорте и отметил, что это является вмешательством в избирательные процессы США, которое нанесло ущерб интересам Украины.

Еще одним важным витком в скандале с Манафортом и Украиной является "мирный план", который якобы тайно обсуждали экс-глава предвыборного штаба Трампа и Килимник.

Этот эпизод, если его удастся доказать специальному прокурору Роберту Мюллеру, дополнительно ударит по нынешнему руководству Белого дома. Ведь фактически получается, что тогдашний представитель команды Трампа влезал во внутренние дела Украины без ее разрешения и, вполне вероятно, в интересах России.

Вероятность того, что при дальнейшей раскрутке этого запутанного дела в нем опять всплывут влиятельные политические персоны из Украины, весьма высока. Ведь именно Украина была своеобразным камнем преткновения в отношениях Трампа и России.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный советник ФБР Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в президентские выборы в США, заинтересовался личностями некоторых из украинцев, которые присутствовали на инаугурации президента США Дональда Трампа и пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.

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