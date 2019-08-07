Трагическая гибель 4 военных на Донбассе: Хомчак выступил с заявлением

После обстрела позиций украинских защитников около Павлополя на Донбассе Вооруженные силы Украины готовы были дать ответ противникам, но те покинули место дислокации.

По состоянию на 11 утра 7 августа, враг не вернулся на место, откуда был совершен выстрел. Об этом во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Ответ военнослужащие готовы были дать, но, по нашей информации разведки, противник после обстрела покинул свои позиции и не вернулся до сих пор. С 0 часов 7 августа ни одного обстрела в зоне Операции Объединенных сил зафиксировано не было", – объяснил он.

Хомчак уточнил, что с начала так называемого хлебного перемирия от 21 июля девять военных были ранены, шестеро убиты. Четверо из них погибли во время обстрела 6 августа.

Руслан Хомчак Скриншот

"Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина, которая попала в окоп, где военные проводили инженерное оборудование позиций", – сообщил детали трагедии начальник украинского Генштаба.

Как писал OBOZREVATEL, с начала суток 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на перемирие. Погибли бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Террористы использовали специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, выразив соболезнования родным погибших и призвав лидеров стран-членов Нормандского формата возобновить переговоры.

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