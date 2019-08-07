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Трагическая гибель 4 военных на Донбассе: Хомчак выступил с заявлением

1.7т Читать материал на украинском

После обстрела позиций украинских защитников около Павлополя на Донбассе Вооруженные силы Украины готовы были дать ответ противникам, но те покинули место дислокации.

По состоянию на 11 утра 7 августа, враг не вернулся на место, откуда был совершен выстрел. Об этом во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Ответ военнослужащие готовы были дать, но, по нашей информации разведки, противник после обстрела покинул свои позиции и не вернулся до сих пор. С 0 часов 7 августа ни одного обстрела в зоне Операции Объединенных сил зафиксировано не было", – объяснил он.

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Хомчак уточнил, что с начала так называемого хлебного перемирия от 21 июля девять военных были ранены, шестеро убиты. Четверо из них погибли во время обстрела 6 августа.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Скриншот

"Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина, которая попала в окоп, где военные проводили инженерное оборудование позиций", – сообщил детали трагедии начальник украинского Генштаба.

Как писал OBOZREVATEL, с начала суток 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на перемирие. Погибли бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Террористы использовали специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, выразив соболезнования родным погибших и призвав лидеров стран-членов Нормандского формата возобновить переговоры.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина... Вот это дааа!
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Грищук Руслан
Грищук Руслан
Ох і чмошник, ще один сепар, як і Зелебоба. Клоун Бені взагалі зателефонував в Кремль своєму царю Пуйлу і спитав, чи правильно він на колінах стоїть.
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CARGO 100
CARGO 100
"Это был выстрел из гранатомета,к которому была прикручена мина ..." Всё ... это пи**ец какой-то ...
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