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Трагедия с военной колонной на Донбассе: в ВМС назвали возможную цель террористов

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Грузовой автомобиль бригады ВСУ, который обстреляли террористы на Донбассе, не ехал в составе колонны главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования ВМС, отметив, что грузовик атаковали с оккупированной территории, это не была ДРГ, передает InfoResist.

"Автоколонна Кириленко снизила скорость, так как это было в пределах населенного пункта, и к ней приблизился КрАЗ. Тогда боевики вооруженного формирования РФ и произвели выстрел. Мы не знаем, кто именно был целью, наши бойцы или руководитель области. Есть предположение, что российские наемники думали, что в машине находятся боеприпасы и, если подорвать грузовик, взорвется вся колонна. В грузовике находилось 4 бойца 406 бригады, они ехали выполнять поставленную задачу. Борт был пустой, без боеприпасов", — рассказали в пресс-службе.

Обстрел КрАЗа

Обстрел КрАЗа

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"Выстрел был произведен с оккупированной территории на расстоянии 3,5 километра. Место, где был подорван КрАЗ, достаточно оживленное, там постоянно ездят гражданские автомобили. Возможно, колонну поджидали", — резюмировали в ВМС.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бойцом ВСУ, погибшем при обстреле, оказался военнослужащий 1997 года рождения из Николаева, младший сержант 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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