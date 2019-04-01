|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Трагедия с нацгвардейцами в Одессе: стало известно о первом решении суда

3.1тЧитать материал на украинском

В Одессе суд заключил под стражу на срок 60 дней без внесения залога водителя, который подозревается в совершении смертельного ДТП с бойцами Нацгвардии.

В результате аварии один человек погиб и пятеро получили раны, сообщает пресс-служба Киевского суда города.

"В Киевский райсуд Одессы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Суворовском районе города (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В результате ДТП погиб военнослужащий. Еще двое нацгвардейцев и трое пассажиров автомобиля "Opel" получили тяжелые травмы", – говорится в сообщении.

Новости
Смертельное ДТП с Зайцевой: в деле произошел резкий поворот

Согласно материалам дела, водитель автомобиля "Opel" с европейской регистрацией, двигаясь по проспекту Добровольского, грубо нарушил правила дорожного движения. Осуществляя движение на запрещающий сигнал светофора (желтый), совершил столкновение с двумя автомобилями, от удара его транспортное средство отбросило на тротуар, где в это время находились люди, что повлекло смерть одного человека и травмирование пятерых пострадавших.

ДТП

ДТП

Facebook Сергей Князев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
УкраинаОдесса
Теги
ДТПДТП в Одессе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
15
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения