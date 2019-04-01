Трагедия с нацгвардейцами в Одессе: стало известно о первом решении суда

В Одессе суд заключил под стражу на срок 60 дней без внесения залога водителя, который подозревается в совершении смертельного ДТП с бойцами Нацгвардии.

В результате аварии один человек погиб и пятеро получили раны, сообщает пресс-служба Киевского суда города.

"В Киевский райсуд Одессы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Суворовском районе города (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В результате ДТП погиб военнослужащий. Еще двое нацгвардейцев и трое пассажиров автомобиля "Opel" получили тяжелые травмы", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, водитель автомобиля "Opel" с европейской регистрацией, двигаясь по проспекту Добровольского, грубо нарушил правила дорожного движения. Осуществляя движение на запрещающий сигнал светофора (желтый), совершил столкновение с двумя автомобилями, от удара его транспортное средство отбросило на тротуар, где в это время находились люди, что повлекло смерть одного человека и травмирование пятерых пострадавших.

ДТП Facebook Сергей Князев

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 марта в Одессе произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб один боец Нацгвардии.

В сети появилось видео аварии Одессе, в результате которой погиб один боец НГУ.

После того, как трое бойцов Нацгвардии были сбиты водителем в Одессе, проходящий мимо гражданский нанес по лежащим несколько ударов.

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