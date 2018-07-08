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Трагедия с "минометом Пашинского": раскрылись новые подробности расследования

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На данный момент основной версии причин трагедии на Ривненском полигоне, где от взрыва миномета "Молот" погибли три военнослужащих, нет.

Командование бригады и личный состав ждут результатов экспертизы, которую проводит военная прокуратура, написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Он подчеркнул, что не найдено крупных фрагментов ствола миномета, - он разлетелся вдребезги.

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"Это не типичная картина для предыдущих взрывов. Но дает возможность предположить, что рвануло что-то более мощное, чем одна мина. Но при этом, на всех минометах батареи предохранитель от двойного заряжания исправен. Искореженный предохранитель взорванного миномета найден в 150 метрах от места взрыва. То есть версия, что стрельба осуществлялась со снятым предохранителем, или что предохранитель был неисправен маловероятна", - уточнил Бутусов.

Он добавил, что за состоянием минометов, кроме личного состава и командования, также следил посредник из другой воинской части.

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Также Бутусов указывает на тот факт, что показания участников расходятся. Личный состав утверждает, что взрыв произошел без команды командира, а посредник, - что тогда, когда прозвучала команда открыть огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, на "Маяке" оправдались за оскорбление погибших украинских военных.

Читайте все новости по теме "Взрыв "Молота" на полигоне" на Обозревателе.

Тема
Взрыв "Молота" на полигоне
Персона
Юрий Бутусов
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
В чём трагедия - не понятно. Отличный миномёт. А если его делать из жести от пивных баночек, миномёт станет еще лучше.
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