Трагедия с "минометом Пашинского": раскрылись новые подробности расследования

На данный момент основной версии причин трагедии на Ривненском полигоне, где от взрыва миномета "Молот" погибли три военнослужащих, нет.

Командование бригады и личный состав ждут результатов экспертизы, которую проводит военная прокуратура, написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Он подчеркнул, что не найдено крупных фрагментов ствола миномета, - он разлетелся вдребезги.

"Это не типичная картина для предыдущих взрывов. Но дает возможность предположить, что рвануло что-то более мощное, чем одна мина. Но при этом, на всех минометах батареи предохранитель от двойного заряжания исправен. Искореженный предохранитель взорванного миномета найден в 150 метрах от места взрыва. То есть версия, что стрельба осуществлялась со снятым предохранителем, или что предохранитель был неисправен маловероятна", - уточнил Бутусов.

Он добавил, что за состоянием минометов, кроме личного состава и командования, также следил посредник из другой воинской части.

Также Бутусов указывает на тот факт, что показания участников расходятся. Личный состав утверждает, что взрыв произошел без команды командира, а посредник, - что тогда, когда прозвучала команда открыть огонь.

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