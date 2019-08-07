Трагедия под Ривне: что известно о юной участнице секс-скандала

Девушка-подросток, которую родственники 18-летнего парня обвиняют в доведении до самоубийства из-за заявления об изнасиловании, проживает в одном из сел Бурынского района Сумщины.

Работница сельсовета заявила OBOZREVATEL, что 14-летняя Анна О. ранее не была замечена в подобных инцидентах.

"Я не слышала, чтобы по селу ходили разговоры, будто Аня гулящая девушка. У нее нормальные родители, не алкаши. По нашим меркам, семья считается обеспеченной, у них хорошие мобильные телефоны, автомобиль. Зарабатывают они на приусадебном хозяйстве", – рассказала наша собеседница.

14-летняя Анна О. Соцсети

По ее словам, Аня – из многодетной семьи. Ее старшая сестра учится в институте, младшая в этом году идет в первый класс. Также есть 1,5-годовалый брат.

14-летняя Анна О. Соцсети

Добавим, что мать девушки родом из с. Глинное Ривненском области – того самого, где произошла трагедия. Напомним, что 3 августа в этом селе повесился 18-летний Александр Олийник. Родные Анны О. обвинили его в изнасиловании своей дочери и написали заявление в полицию.

Парень не отрицал, что у него был секс с девушкой, но якобы это было по обоюдному согласию, причем девушка заверила, что ей 17 лет. Родные Александра считают, что его оболгали, тем самым довели до самоубийства.

18-летний Александр Олийник

Семья девушки проживает в Бурынском районе Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева парень изнасиловал 47-летнюю женщину, после чего сбежал. Оба проживали в одном и том же хостеле.

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