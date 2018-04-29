Трагедия на плотине и кровавая дорога: топ аварий за сутки

В Украине ежедневно происходят аварии, в которых в среднем гибнет 9-10 человек. Причиной ДТП являются: нарушения водителями правил дорожного движения, недостаточный контроль со стороны полиции и ужасное состояние дорог.

Расскажем о нескольких трагических авариях, произошедших в стране в течение суток, 28 апреля.

На трассе Киев - Черкассы, возле с. Песчаное Черкасской области, в результате ДТП из-за плохой дороги погибли 53-летний мужчина и 3-летний ребенок. Женщина и маленькая девочка были доставлены в реанимацию.

ДТП в Золотоношском районе Черкасской области ГСЧС в Черкасской области

Авария произошла ориентировочно в 11:30. "Объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто - джип Ssang Yong и Lada", - сообщили очевидцы.

В городе Новый Буг Николаевской области на "Российской" плотине столкнулись мотоцикл и мопед. Удар был такой силы, что транспортные средства разбросало в разные стороны. В результате "пилот" мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, а мопедист скончался на месте происшествия.

ДТП на плотине Тут.Інфо

ДТП на плотине Тут.Інфо

Гугл. Карты

В городе Комарно Городоцкого района Львовской области 20-летний водитель микроавтобуса Volkswagen сбил 67-летнего велосипедиста. Пенсионер был доставлен медиками в больницу, где скончался от полученных травм.

Ориентировочная схема ДТП

Авария в городе Комарно

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Киеве беременная устроила жесткое ДТП с постардавшими.

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