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8 сентября • обновлено в 11:55
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Было две палатки: в деле о перевале Дятлова появилась загадочная деталь

14.2т Читать материал на украинском

В деле о трагедии на перевале Дятлова всплыл важный факт, который раскрывает некоторые тайны.

Как пишет "Утро", исследователь трагедии Валентин Дегтерев напомнил, что в ряде официальных документов упоминалось о двух туристических палатках на склоне горы Хохлачатль. А затем таинственным образом в бумагах осталась всего лишь одна палатка.

"Палатки, во множественном числе! Из базового и, видимо, не базового лагеря. И это не банальная опечатка", – написал Дегтерев.

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Он подчеркивает, что документ составлялся для ЦК КПСС, поэтому эта информация была проверенной. Дегтерев также ссылается на фотографии, имеющиеся в деле – на них нет общего плана палатки, и внимательный наблюдатель может рассмотреть, что левая и правая часть принадлежат разным по конструкции палаткам.

Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

По мнению нижнетагильского специалиста, туристы из группы Дятлова перед смертью поссорились и разделились – часть из них остались на склоне горы, другие ушли в сторону леса и поставили там вторую палатку.

"Что там происходило дальше мне неведомо, поэтому фантазировать не буду. Ясно, что все люди погибли насильственной и очень страшной смертью", – подчеркнул исследователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась новая версия гибели группы Дятлова. Они якобы слышали голоса и видели ангелов.

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перевал Дятлова
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Junio Van
Junio Van
гора прикольно называется... ))
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Dell Alex
Dell Alex
Миша на "Обозе" продвигает баскетбол (комплекс веса?), кто-то - Доту. А кто-то спать не может без перевала Дятлова ))) Журнал "Расскажи о своем хобби" )))
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