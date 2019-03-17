Трагедия на Донбассе: ВСУ мощно отомстили террористам за побратимов

В субботу, 16 марта российские оккупационные войска два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, дважды применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. В ответ на это украинские защитники уничтожили двух оккупантов, еще двое были ранены, сообщает пресс-центр ООС.

Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности в оперативно-тактической группировки "Север" в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Война на Донбассе

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 16 марта, в зоне проведения ООС на Донбассе разгорелись жесткие бои, в результате каких украинские защитники понесли потери.

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