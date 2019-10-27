Трагедия MH17: стало известно, как Россия пытается спихнуть вину на Украину

Парламент Нидерландов решил расследовать роль Украины в авиакатастрофе с малайзийским Боингом МН17 в небе над Донбассом.

Это произошло из-за того, что Россия начала новую спецоперацию, чтобы дискредитировать международное расследование гибели Боинга и переложить ответственность на Украину, рассказал корреспондент "Радио Свобода" Григорий Жигалов в сюжете ТСН.Тиждень.

По словам журналиста, схема РФ начинает работать, так как в среду вечером, 23 октября, в пресс-центре в центре Гааги собрали сотни журналистов и политиков, где им анонсировали показ фильма, который якобы нельзя увидеть на нидерландском телевидении. Это — альтернативная точка зрения на трагедию с рейсом МН17.

Трагедия MH17: как Россия пытается спихнуть вину на Украину ТСН

Боинг "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Как установила официальная группа следователей из пяти стран, самолет сбили ракетой из российской установки "Бук". Но авторы фильма ищут "новые версии" – и повторяют старые разработки российской пропаганды.

Продюсер фильма — Яна Ерлашова, бывший корреспондент телеканала "Russia Today". Соавтор – голландец Макс ван дер Верфф. Ерлашова утверждает, что официальное следствие вызывает больше вопросов, чем дает ответов, а она "просто хочет услышать правду". И нет, "Russia Today" здесь ни при чем.

Фильм — компиляция опровергнутых фейков и игнорирование фактов, рассказывает Роберт ван дер Норда. Нидерландский журналист уже пять лет пишет о трагедии с малайзийским "Боингом".

"Я пересмотрел фильм, я подробно изучил, что они взяли туда, и я сначала подумал - было бы интересно написать и опровергнуть все что они сделали. Но потом я подумал, почему я должен тратить на это время, – это бессмысленно", – говорит журналист.

Главное, говорит Роберт ван дер Норда, не то, что есть в фильме. А чего в фильме нет. Следователи изучили гигабайты фотографий, видеозаписей, телефонных перехватов — установили, кому принадлежал "Бук", как он попал в Украину, как вернулся обратно в Россию. Авторы фильма пытаются убедить — все это подделка. Утверждение, которое кажется Роберту фантастическим.

По его словам, событие в Гааге собрало лишь несколько десятков активистов сторонников теорий заговоров. Вместе с тем, Роберт соглашается — гибридная активность России может быть опасной.

Исследования показывают, что пророссийские организации здесь, в Нидерландах, влияние имеют незначительное. Но работая в тени, и в тесном контакте между собой, они продолжают активную деятельность и ждут своего времени. Которое, кажется, постепенно наступает. И вот уже в парламенте Нидерландов начинают звучать сомнения в официальной версии следствия трагедии рейса МН17.

"Это очень просто: Украина является одним из возможных виновников этой ситуации, но она также является прокурором в расследовании", – заявляет политик.

Этот человек — Тьерри Боде. В 2016 году Боде был одним из инициаторов референдума, затормозил соглашение об ассоциации Украины и ЕС. За три года из журналиста и активиста Тьерри Боде превратился во влиятельного политика, и теперь оппонирует на дебатах премьер-министру страны. Евроскептик, симпатизирующий России, сторонник "альтернативных версий" трагедии МН17. В этом году партия Боде стала триумфатором выборов местных, заняла первое место и получила большую фракцию в сенате.

Совпадение взглядов лидера голландских ультраправых, месседжей российской пропаганды, и активность "соотечественников" может быть вовсе не случайностью, убеждают аналитики и расследователи. Украинская аналитическая группа Da Vinci AG исследовала, как может выглядеть паутина российских агентов в Нидерландах.

Приглашение на пресс-конференцию рассылала организация "Глобальные права мирных людей". В отчете Da Vinci делает вывод, что организация зарегистрирована именно под проект по дискредитации расследования.

Есть на схеме и Тьерри Боде. Его связь с российской пропагандой проследило американское издание New York Times еще от референдума относительно соглашения об ассоциации. Как выяснили журналисты New York Times, тогда Боде помогал некий Владимир Корнилов. В прошлом — руководитель Центра евразийских исследований в Гааге. Сейчас — "счастливый обладатель" паспорта так называемой "ДНР". Стоит добавить, что Корнилов свою роль в схеме опровергает.

В зале, где показывают фильм об МН17 — известные лица из отчета аналитиков. Елена Плотникова. Олег Музыка – в прошлом активный участник антимайдана в Одессе, а теперь в Европе пишет книги о "зверствах хунты". Секретарь "Global Rights of Peaceful People" называет связи с Москвой бредом.

Среди пророссийских активистов в Нидерландах не только эмигранты. На пресс-конференции в Гааге был Кейс ван дер Пейл, в прошлом профессор Сассекского университета, автор книги о рейсе МН17, в которой доказывает невиновность россиян. В интервью журналисту в течение почти часового разговора рассказывает о нацистах, майдане, перевороте, геополитике и заговоре. На вопрос о том, что по его мнению случилось с МН17, говорит:

"Мой честный ответ должен звучать так — я не знаю. Мое подозрение, что это был украинский самолет. Или был другой "Бук". Кое-кто утверждает, что там мог быть румынский истребитель замешан. Но это спекуляции, я не знаю".

Украинский "Бук" или румынский истребитель – искать логику здесь бесполезно. Пропаганда работает по-другому. И в головах ее потребителей вполне могут мириться между собой взаимно противоречивые версии.

Пропаганда несет угрозу для европейских демократий, убеждает Элис Столлмейер, несколько лет назад Элис вела цифровые проекты в энергетике и заметила какие-то аномалии.

"Я, когда еще была цифровым адвокатом, заметила очень странные вещи, связанные с моими проектами. Особенно в области энергетики. И я подумала — оу, это что-то новое. Я такого не видела", – отмечает руководитель организации "Защита демократии" Элис Столлмейер.

Далее был референдум в Нидерландах, и Элис снова стала свидетелем странных вещей. По факту, этот референдум стал первой серьезной информоперацией россиян. Далее последовал референдум о Brexit, попытка повлиять на настроения на выборах в США, выборы во Франции.

"Я знаю, что меня больше всего беспокоит во всех этих цифровых странных вещах, которые происходят. И это российское вмешательство в наши демократии", –говорит Столлмейер.

За несколько месяцев до начала судебного процесса в Нидерландах, на котором назовут виновных в трагедии МН17, Россия разворачивает новую операцию. К такому выводу пришли аналитики Da Vinci AG. Цель — поставить под сомнение доказательства, сфабриковать альтернативные версии, переложить ответственность.

И то, что в этом месяце парламент страны принял решение начать новое расследование – роли Украины в этой трагедии – серьезно повышает ставки. Журналист две недели пытался связаться с автором идеи, депутатом Крисом ван Дамом. Но ответа не получил, поэтому мотивы его доподлинно неизвестны. Но это событие вполне ложится в цепь шагов по дискредитации официального следствия.

Пока, кажется, до конкретных решений далеко. Но если сделка окажется успешной, при практически полном отсутствии здесь Украины как игрока, Киев, в сознании европейцев, может незаметно, но неотвратимо превратиться из жертвы в преступника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Миротворец" угодили иностранцы, снявшие пропагандистский фильм о МН17. Соответствующая информация о нарушениях появилась на сайте 12 октября.

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