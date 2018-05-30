Трагедия: Лавров лицемерно отозвался об убийстве Бабченко

Глава МИД России Сергей Лавров назвал трагедией убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Он также отличился нападками на Украину в вопросе расследования произошедшего, передает РИА Новости.

"Вот, трагедия очередная вчера в Киеве – Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы, а расследование еще не начиналось. Но сейчас, наверное, начнется", — заявил Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее соседи Бабченко цинично отреагировали на его убийство.