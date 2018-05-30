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Трагедия: Лавров лицемерно отозвался об убийстве Бабченко

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал трагедией убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Он также отличился нападками на Украину в вопросе расследования произошедшего, передает РИА Новости.

"Вот, трагедия очередная вчера в Киеве – Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы, а расследование еще не начиналось. Но сейчас, наверное, начнется", — заявил Лавров.

Новости
Появились фото с места, где прятался убийца Бабченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее соседи Бабченко цинично отреагировали на его убийство.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персоны
Сергей ЛавровАркадий Бабченко
Место
Россия
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