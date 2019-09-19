Тоже военная: журналисты нашли девушку Алену киевского "минера". Фотофакт

В сети показали девушку военного Алексея Белько, измена которой якобы подтолкнула его к "захвату" моста Метро в Киеве.

Фото опубликовала "ТСН" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что девушку зовут Алена, она 1989 года рождения. Возлюбленная Белько также военнослужащий. Комментировать происшествие на мосту она отказалась.

Девушка "минера" моста Метро Белько ТСН

Девушка "минера" моста Метро Белько ТСН

Напомним, Белько не подпускал к себе правоохранителей на мосту и требовал привести к его девушку. Мужчина кричал "Алена!Алена!"

Вскоре правоохранители сообщили, что мужчина якобы перенес сильное потрясение после того, как девушка изменила ему с другим военным.

Журналисты нашли девушку Алену киевского "минера" Соцсети

Что известно о Белько, читайте тут.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Вечером, 18 сентября, на мосту Метро мужчина остановил машину, вышел и заявил, что собирается взорвать мост.

Движение транспорта на мосту было перекрыто, поезда метро ходили только до станции "Арсенальная". Люди были вынуждены идти домой пешком.

Через несколько часов силовики задержали и разоружили минера. Им оказался 42-летний выходец из Крыма, бывший военнослужащий Алексей Белько. У него дома провели обыски.

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