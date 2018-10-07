Тотальный коллапс в ''ЛНР'': анклаву террористов предрекли крах

Оккупированную Россией часть Луганской области, так называемую "ЛНР", 6 октября настиг тотальный коллапс — ее одновременно оставили без света, воды, связи и железнодорожного сообщения.

Такое апокалиптическое развитие событий наталкивает только на одну мысль — окончательная гибель террористического анклава неизбежна и приблизилась к нему вплотную. Однако OBOZREVATEL решил сверить свои выводы с мнением читателей и узнать, о чем свидетельствует такое "обескровливание" оккупированной Луганщины.

Согласно итогам проведенного нами опроса, 58% респондентов считает, что конец "ЛНР" придет тогда, когда Россия окончательно прекратит ее поддержку.

Еще 14% участников опроса, считают, что пока о крахе "ЛНР" говорить рано, но он обязательно ее постигнет — это лишь вопрос времени. 12% опрошенных уверены, что псевдореспубликам действительно приходит конец, ведь с каждым днем дела там все хуже. Немногим меньше, 11% читателей, напротив полагают, что "Л/ДНР" не грозит исчезновение в ближайшее время в силу того, что они все больше уходят под крыло России.

Еще 5% опрошенных склоняются к тому, что оккупированные "республики" действительно доживают свои дни и "ремонты" во всех сферах являются лишь оправданием разрухи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой, в результате которого были госпитализированы 43 человека, среди которых есть дети. Позднее выяснилось, что причиной ЧП является то, что Россия просто-напросто пожалела денег на хлор.