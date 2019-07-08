"Тотальная проверка!" В "ДНР" жителей подвергли новым унижениям

Террористы "ДНР" проводили среди местного населения "фильтрационно-заградительные" мероприятия.

Об этом сказано в сводке на Facebook группы "Информационное Сопротивление".

"В течение последней недели оккупационная администрация подряд несколько раз проводила "фильтрационно-заградительные" мероприятия в Горловке и окрестностях со сплошной проверкой документов, транспортных средств и "тотальной проверкой" отдельных районах города, вплоть до личного обыска, проверки документов и мобильных устройств связи у прохожих. К мероприятиям привлекались как силы и средства местной "полиции", так и боевики различных военизированных формирований типа "военной комендатуры", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно внутренним докладам так называемых "МГБ Л/ДНР" "во многих частях и подразделениях "народной милиции" сложилась не совсем здоровая морально-психологическая атмосфера".

"Как оказалось, связано это с установлением фактов злоупотребления служебным положением ряда должностных лиц, имеющих прямое отношение к материально-техническому, продовольственному и вещевому снабжению частей и подразделений. Больше того, в отдельных случаях эти факты становятся известными общественности, благодаря социальным сетям", – отмечено в сводке.

Террористы на Донбассе

При этом в "ИС" подчеркнули, что террористы не борются с данными злоупотреблениями, а всячески стараются их покрывать.

"Предлагают ограничить распространение информации служебного характера среди военнослужащих, имеющих доступ к интернету или регулярных пользователей социальных сетей, так как данная информация используется специальными службами и СМИ Украины", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский наемник Андрей Морозов сообщил, что выдачу своих паспортов на Донбассе Россия хочет использовать для того, чтобы объявить их владельцев (преимущественно террористов "Л/ДНР") "миротворческими" силами и развязать масштабную войну в случае открытия ВСУ огня по ним.

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