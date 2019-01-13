''Тот же Чернобыль'': в сети назрела паника из-за пожара в Калуше

В Калуше Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на заводе "Карпатнафтохім". Ситуация вызвала волну паники в сети.

Некоторые призвали подробно изучить информацию о том, что именно выпускают на заводе. Поскольку, по данным пользователей сети, многие вещества из указанных на сайте "Карпатнафтохім" могут нанести сильнейший вред здоровью.

OBOZREVATEL пообщался с местными жителями и начальником ТЭЦ города.

"Ситуация стабилизировалась. Уже не взрывается", - заявил глава ТЭЦ в комментарии.

По его данным, ситуация находится под контролем. Поскольку завод располагается на окраине города, то в зону риска попал не город, а близлежащие села.

"Специально для "а что химия не вредная", или "химия не атомный реактор". Почитайте о всех видах химических веществ, которые выпускает химзавод Калуша", - написал пользователь Instagram kalush.gram.

В комментариях многие не поверили автору поста и назвали его агрументы смешными.

В Facebook также активно обсудили ситуацию. По данным анонимного пользователя, в городе уже втайне проводят эвакуацию из-за опаснейшего выброса. При этом руководство завода якобы не собирается информировать местных жителей о вреде для здоровья.

"Примерно 20 человек уже написали об этом. Возможно фейк, возможно нет. Посмотрим, что будет дальше. Для тех кто не в курсе: горит полеолефиновий завод. Больше подробностей позже", - сказано в посте в группе "Калуський Формат".

В паблике также сравнили нынешнюю ситуацию с той, которая произошла в Чернобыле в 1986 году.

"В случае с ЧАЭС в Припяти, была подобная информация. Ждем, что будет дальше, потому что ситуация очень неспокойная!" - подписал паблик свой пост.

При этом городской голова успокоил местных жителй и уверил, что угрозы для их здоровья нет.

"Мэр Игорь Матвийчук подтвердил пожар в ООО "Карпатинафтохім". Продолжается ликвидация. По его словам, угрозы для жизни горожан нет", - сообщило местное издание "Вікна".

Пользователи сети и здесь увидели показательный момент в позиции власти и в который раз сравнили ситуацию с Чернобылем.

При этом в соцсетях местные жители массово бьют тревогу. По некоторым данным, многие уже начали вывозить свои семьи из города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 13 января, в Калуше Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на заводе "Карпатнафтохім". В сети появилось множество фото и видео инцидента.

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