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13 ноября • обновлено в 16:39
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"Прокладка" в Офисе президента: новый поворот в скандале с громким задержанием

1.6т
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В Украине очередной громкий скандал со взятками. На этот раз на горячем взяли главу департамента Офиса президента Светлану Кондзелю и бывшего заместителя экс-министра культуры Украины – Викторию Лесничую.

По данным силовиков, женщины состояли в преступной группе, которая требовала $300 тыс. за теплую должность в НАК "Нафтогазе Украины".

OBOZREVATEL изучал биографии фигуранток скандала.

"Решала" из ОП

Светлана Кондзеля работала в различных отделах Администрации президента начиная с 2005 года. На сегодняшний день возглавляет департамент обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Владимира Зеленского.

Светлана Кондзеля

Светлана Кондзеля

Фото с личной страницы в Facebook

Судя по данным декларации, семью Светланы Кондзели "олигархической" назвать сложно. Чиновница имеет квартиру в Крюковщине Киевской области площадью 86 м кв. и автомобиль Renault Latitude. Также имеет долю в кварте площадью 114 м кв. во Львове.

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РБК-Украина

На мужа Светланы Валентина Машукова зарегистрирован дом площадью 47 м кв. и земля на 2200 "квадратов" в с. Ивановка в Кагарлыкском районе Киевщины.

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До августа прошлого года Валентин Машуков был владельцем ООО "Люче" (код – 40629340) с уставным капиталом $50 тыс. которое занимается оптовой торговлей мебелью, коврами и осветительными приборами. Сегодня владельцем компании является – Владимир Ярославович Кондзеля.

"Прокладка" в Офисе президента: подробности громкого задержания

На своей страничке в Facebook Светлана Кондзеля практически ничего не пишет о работе. Зато регулярно публикует селфи с отдыха и путешествий.

Светлана Кондзеля

Светлана Кондзеля

Фото с личной страницы в Facebook

Светлана Кондзеля на отдыхе

Светлана Кондзеля на отдыхе

Фото с личной страницы в Facebook

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Есть и такая публикация

Facebook Светланы Кондзели

Меж тем люди, знакомые с работой в правоохранительных органах, сомневаются, что Кондзеля имела серьезный вес в преступной группировке. "Это "прокладка", которую использовали втемную, - считает наш собеседник.

Борец с коррупцией

Биография второй подозреваемой во взятке Виктории Лисничей более интересная. Лесничая в прошлом – заместитель экс-министра культуры Украины Михаила Кулиняка. Эту должность она занимала с сентября 2010 по октябрь 2011 года. В январе 2012 года Кулиняк назначил ее гендиректором Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Виктория Лесничая

Виктория Лесничая

ТСН

В августе 2012 года Лесничая стала фигуранткой сразу нескольких скандалов. Ее обвинили в безосновательных массовых увольнениях, получении взятки, махинациях с документами и поддержке "серых" финансовых схем.

В частности, экс-модель Влада Литовченко-Прокаева обвинила Лисничую, что за пост заместителя гендиректора Киево-Печерского заповедника та требовала от нее $50 тыс. взятки. Лесничая все обвинения отвергала.

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10 августа Минкульт освободил Викторию Лесничую от должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта между ней и министерством.

С 29 ноября 2012-го она работала на должности заместителя гендиректора завода "Большевик".

Виктория Лесничая на встрече с экс-президентами Украины Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко

Виктория Лесничая на встрече с экс-президентами Украины Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко

Фото: ОО "Международный дипломатический совет в Украине"

На сегодняшний день Лесничая возглавляет общественную организацию "Международный дипломатический совет в Украине", является руководителем и учредителем другой ОО "Святыня-Берегиня". Также она руководитель и учредитель стоматологической клиники "Стабилис" в Киеве.

В завершение добавим, что в августе 2012-го Лесничая была кандидатом в народные депутаты по 223-му округу в Шевченковском районе. В своей предвыборной программе она делала акцент на духовность и преодоление взяточничества.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Эксклюзив Новости Киева Криминал
Место
Украина Киев
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины взятка НАК "Нафтогаз" Офис президента
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