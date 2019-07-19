Торговля детьми: суд в Грузии принял скандальное решение по украинке

В Грузии многодетную мать-украинку Юлию Сусляк, которая пыталась вывезти детей в оккупированную Абхазию, отпустили из зала суда.

Об этом ТСН рассказал адвокат украинки Зураб Тодуа. По его словам, 19 июля истекал срок представления всех доказательств по делу.

"Это означает, что прокуратура была обязана представить доказательства, которыми подтверждена вина Юлии Сусляк. Но поскольку они в течение трех месяцев не смогли ни одного доказательства раздобыть, решили следующее: якобы они не смогли достать доказательства, и лучше с этим разберется прокуратура Украины в деле суррогатства и купли-продажи детей", — отметил адвокат.

Тодуа уточнил, что доказательства не смогли представить в рамках ст. 143 Уголовного кодекса Грузии (торговля людьми).

Юлия Сусляк Факты

"Со мной вчера целый день связывались прокуроры и следователи, хотели, чтобы я достал билет на Киев. Мы отказались, потому что никакой обязанности у нас в этой части нет. Они же после решения суда хотели ее забрать — у них уже есть билет на Киев — и насильно посадить в самолет. Я смог с помощью ваших коллег, телекамер спрятаться от них, сейчас Юля находится в безопасном месте. О дальнейших жизненных планах... она просто отдыхает", — добавил адвокат.

Тодуа также сказал, что защита хочет довести дело до конца и осудить прокуроров, которые открыли производство по делу украинки "без всяких на то оснований, и держали женщину под стражей в течение трех месяцев".

На уточняющий вопрос, останется ли Юлия в Грузии до конца хода дела, адвокат ответил: "Да".

Как сообщал OBOZREVATEL, Сусляк арестовали на грузинской границе, когда она пыталась выехать в Абхазию вместе с 10 детьми. Подозрение вызвало то, что семеро из них были рождены в течение года. В семье объясняют — хотели иметь много детей, но из-за проблем со здоровьем матери, которой после рождения трех старших поставили диагноз бесплодие, пришлось обратиться к услугам суррогатных мам.

Но, по версии грузинской стороны, украинка этих детей купила в Украине, а в непризнанную республику Абхазию везла на продажу.

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