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28 октября • обновлено в 16:52
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"Топаз, дай команду!" В Харькове засветился скандальный зачинщик "ХНР". Видео 18+

2.1т Читать материал на украинском

В Харькове был замечен скандальный сепаратист Игнат Кромский, более известен как "Топаз".

Один из украинских активистов увидел его в метро, и заснял на видео разговор с ним.

Мужчина начал расспрашивать "Топаза" о событиях 2014 года, когда сепаратист был одним из инициаторов создания "Харьковской народной республики". Однако Кромский отвечал, что ничего не помнит о временах Революции Достоинства.

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"Эта гн*да активно работала на пророссийский клуб "Оплот" в Харькове, которые в свою очередь работали на Кернеса (Геннадий Кернес – мэр Харьков). "Топаз" руководил харьковскими титушками, которых находил специально для нападений на активистов Майдана, как в Харькове так и в Киеве. 1 марта 2014 он с оружием в руках захватывал ОГА в Харькове", – напомнил активист о деяниях "Топаза".

Также мужчина возмущался, что Кромский так мало отсидел в тюрьме. Он был приговорен к 8 годам лишения свободы, однако вышел раньше по "закону Савченко".

Игнат Кромский

Игнат Кромский

newzz.in.ua

"Это известный Топаз-пид*арас, который вышел раньше срока по "закону Савченко" Очень жаль, что его нельзя отпи*деть. Ведь он забыл все деяния за 2014 года. Но теперь он не такой смелый", – негодовал активист.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная речь!

Напомним, что Игнат "Топаз" Кромской в феврале 2014 года "заправлял" в Мариинском парке Киева в лагере антимайдана. Стал широко известен после случая избиения пророссийского журналиста Сергея Рулева, который кричал: "Топаз, дай команду!".

После участвовал в силовых захватах ХОГА и был активистом харьковского антимайдана. Принимал непосредственное участие в избиение евромайдановцев 1 марта. В видеообращении просил Путина ввести российские войска в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игнат Кромской опубликовал в сети "пламенное" видеообращение к террористам, которые якобы бросили его в тюрьме без помощи.

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Место
Украина Харьков
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Эту ненормативную лексику обязательно надо было выкладывать?!
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Самусевич Андрей
Самусевич Андрей
Когда уже на Украине люди успокоятся, когда там мир настанет, украинцы вы уже весь мир задрали
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Nayden Serg
Nayden Serg
"Очень жаль, что его нельзя отпи*деть." - кто сказал что нельзя??? какие глупости, пиз*ите с удовольствием.
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