Топа Института журналистики КНУ Шевченко заподозрили в плагиате

Скандального заведующего кафедрой в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Валерия Иванова и его коллегу Инессу Артамонову заподозрили в плагиате докторской диссертации.

Как пишет "Главное", за это Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины ранее даже лишила научной степени доктора наук преподавателя ДонНУ, заведующую кафедрой журналистики Артамонову.

Ее научным консультантом был именно Иванов. Докторскую диссертацию на тему "Интернет-журналистика в Украине: эволюция, социнформационный контекст, системные характеристики" Артамонова защитила в 2009 году.

Однако, как пишут журналисты, эта научная работа была списана с российских диссертаций. Ученые Украины и России писали многочисленные письма в ДонНУ и Минобразования, но должной реакции не было несколько лет.

Валерий Иванов ОРД

По информации, полученной от сотрудников КНУ имени Тараса Шевченко, замалчивать скандал Артамоновой долгое время якобы помогал Иванов, который знал про плагиат и у которого есть связи в профильном министерстве. По информации источников, он переживал за свою репутацию, а также якобы получил довольно крупную сумму средств за "защиту" диссертации своей подопечной.

Напомним, что имя Иванова также фигурировало в скандале в связи с подозрениями его участия в отмывании средств через панамские офшоры. Согласно обнародованным документам, он якобы переводил десятки тысяч евро и долларов на свою панамскую компанию Lintown Systems Corp. через латвийский банк JSC Regionala Investiciju Banka, фигурирующий в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.

Офшорный счет Иванова "Главное"

Возвращаясь к теме плагиата, важно отметить, что новость об этом внезапно исчезла с сайта Минобразования.

Скриншот страницы

Известно, что помимо работы в Институте журналистики Иванов создал и возглавляет Академию украинской прессы (АУП), где его жена Татьяна Иванова за гранты авторитетных международных организаций читает лекции. Журналисты пишут, что семья ведет довольно роскошный образ жизни, отдыхая на дорогих курортах и останавливаясь в лучших отелях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах разгорелся скандал вокруг ректора частного вуза "Восточноевропейский университет". Любови Шпак, которую руководство областной ячейки пропрезидентской партии "Слуга народа" рекомендовало избирателям как новое лицо. Вместо того, чтобы написать собственную избирательную программу, Шпак просто взяла без изменений программу своего однопартийца, идущего по мажоритарке в одном из округов Киевской области.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!