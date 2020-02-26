Топ-разведчики Украины украли у бюджета миллионы гривен – НАБУ

Бывшие чиновники Службы внешней разведки Украины совершили преступные действия, которые нанесли государству убытков на 2,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Следствие установило, что подозреваемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку, в результате которой СВРУ заключила с одним из государственных предприятий договор по поставке оборудования, которое фактически не могло поставить. Вопреки нормативным документам за оборудование, которое не было получено, СВРУ внесла полную подписку. Однако оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель ГП легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

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Правоохранители подозревают бывшего первого заместителя главы СВРУ в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Также под подозрение попал бывший чиновник СВРУ.

Кроме того, НАБУ подозревает и.о. директора государственного предприятия, которому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Коррупция в СВРУ

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника", а также у скандального экс-нардепа Сергея Пашинского.

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