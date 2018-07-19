Главному пропагандисту Кремля запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны сроком на три года.

Об этом свидетельствует ответ спецслужбы на запрос Независимого медиапрофсоюза Украины, передает пресс-служба НМПСУ.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", – сказано в документе.

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Как известно, в феврале 2018 года Конфедерация журналистских организаций Украины опубликовала заявление, в котором обвинила Соловьева в "антиукраинской деятельности" в оккупированном Крыму.

Деятельность Соловьева назвали недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецслужбы США рассекретили главного пропагандиста Путина.