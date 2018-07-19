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Главному пропагандисту Кремля запретили въезд в Украину

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Служба безопасности Украины запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны сроком на три года.

Об этом свидетельствует ответ спецслужбы на запрос Независимого медиапрофсоюза Украины, передает пресс-служба НМПСУ.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", – сказано в документе.

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Как известно, в феврале 2018 года Конфедерация журналистских организаций Украины опубликовала заявление, в котором обвинила Соловьева в "антиукраинской деятельности" в оккупированном Крыму.

Деятельность Соловьева назвали недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецслужбы США рассекретили главного пропагандиста Путина.

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Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропагандаАннексия Крыма
Место
Россия
Объект
Служба безопасности Украины
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