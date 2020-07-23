Топ-чиновница решила распродать больницы 'УЗ': ей предрекли судьбу скандального Новака

Правление компании "Укразалізниця", планируя продать профильные больницы УЗ, может оставить без работы многих медиков, довести до упадка сами медучреждения и создать серьезные проблемы государству.

Об этом пишет comments.ua. Так, директор Центра здравоохранения предприятия Наталья Белинская фактически выстраивает схему приватизации учреждений. Государство и налогоплательщики, за деньги которых были построены эти больницы, рискуют потерять сотни миллионов гривен. Такие махинации могут повлечь за собой последствия для самой Белинской – она может закончить, как скандальный экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак, которого задержали за махинации и коррупцию в компании.

Официальная причина продажи больниц – их убыточность. Белинская объясняет падение прибыльности клиник неэффективным управлением ими со стороны главврачей, хотя на практике медучреждения стали убыточными после 2016 года, когда больницы утратили статус юрлиц и были переданы на баланс ЦОЗ. Финансирование на этом оборвалось – у медучреждений нет денег на оплату коммунальных услуг: электроэнергии, вывоза мусора.

В учреждения с такими условиями стало обращаться меньше железнодорожников и простых граждан. Но вместо того, чтобы повысить уровень финансирования больниц, чиновник, активы которого, по официальным данным из декларации, в 10 раз превышают доходы, предлагает концессию.

Как пишет издание, коррупционная схема от продажи больниц может выглядеть так:

Первый этап – занижение активов больниц

Перед передачей больниц в концессию они пройдут прединвестиционную оценку активов, доходов, затрат, рентабельности, платежеспособности, ликвидности, ключевых рисков. ЦОЗ не раскрывает информацию, кто проводит оценку, но это очень важно. Так оценщик может искусственно занизить балансовую стоимость больниц на фоне текущих проблем в медучреждениях, чтобы инвестор получил клиники за бесценок.

Согласно закону “О концессии”, аудит должны проводить “советники и независимые эксперты”. Но советниками может быть кто угодно, включая глав клиник, которых прежде назначила Белинская.

Сигналом о коррупционной схеме здесь может служить появление в новосозданной компании (SPV, "проектной компании", созданной для реализации проекта) сторонних учредителей, не связанных с профильным инвестором. Еще один механизм для получения чиновниками неправомерной выгоды с тендера – так называемый пункт о комиссионных. Обычно государства, для предупреждения коррупционных рисков, прописывают в условиях концессии запрет на выплату комиссионных любой другой компании или физлицу. Стоит проверить, пропишут ли это требование в УЗ.

Второй этап – завышение инвестиции концессионера

Второй этап схемы – утверждение плана развития медучреждений на этапе концессии. Под этот план можно прописать самые разные требования по инвестициям. Концессия не может закончиться, пока инвестор не вернет свои вложения. А возвращать их он будет очень долго, ведь можно легко завысить суммы своих инвестиций.

Завысив стоимость инвестиций, инвестор сможет “отбивать” их годами, что, по сути, не отличается от приватизации. Показателен пример строительства больницы в Паддингтоне (Великобритания). Согласно финансово-экономическому обоснованию, стоимость проекта должна была составить 300 миллионов фунтов стерлингов. Его завершение планировалось в 2006 году, но в процессе работы цена выросла в три раза, а срок окончания концессии был продлен на 7 лет.

Третий этап – убыточные условия для государства

Третий этап схемы – это обязательства, которые государство возьмет на себя перед инвестором. Например, оно может пообещать определенное количество пациентов в год. А если реально его не будет, государство просто покроет убытки.

Мало того, что “Укрзалізниця” от концессионера ничего не получит, государство ему даже заплатит. Закон предусматривает поставку концессионеру товаров и услуг, необходимых для выполнения концессионного договора. И реконструкция, и капитальный ремонт помещений – на государстве “при его желании”.

То есть украинцы налогами скинутся на то, чтобы отремонтировать больницы, прибыль от которых будет получать бизнесмен. Да, это не обязанность концессионера, а лишь возможность. Но такое желание у чиновников, связанных с инвестором, может возникнуть.

Приватизация больниц УЗ незаконна по той причине, что больницы – это не только источник прибыли, но и стратегический объект государства.

Как пишет издание, говоря о концессии, Белинская многократно использует термин “продажа инвестору”. Это и произойдет с больницами, когда долгие годы инвестор будет распоряжаться ими, как ему вздумается. Вместе с клиниками, в право пользования ему перейдут и земельные участки в центре Киева, Днепра, Одессы, Львова. Одесская клиническая больница, например, расположена на улице Павла Шклярука и занимает больше 4,5 га. Никто не мешает инвестору открыть на территории медучреждений, к примеру, кафе или магазины. Ведь требование о необходимом количестве рабочих мест инвестор исполнит.

"Если сейчас ЦОЗ просто вставляет палки в колеса больницам, то передача их в руки человека, далекого до здравоохранения, может попросту довести клиники до ликвидации. Лучший для "Укрзалізниці” выход – прекратить пустой пиар на новаторстве и инвестициях, текущих в города, и найти альтернативный путь повышения рентабельности УЗ", – сказано в материале.