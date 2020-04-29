Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали масштабное хищение государственных лесных ресурсов в Закарпатской области.

По предварительным оценкам, незаконная схема с подачи топ-чиновниками гослесничеств нанесла стране ущерб в размере около 14 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что такой заработок наладили руководители "Хустского лесоисследовательского хозяйства" и Ужанского национального природного парка. На вверенных им территориях они наладили систематическую вырубку леса.

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабное хищение лесов на 14 млн грн ssu.gov.ua

"В рамках уголовного производства во время осмотров участков со специалистами-экологами сотрудники СБУ установили факты систематического проведения незаконных рубок и ущерба природоохранному фонду. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственных лесничеств правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабное хищение лесов на 14 млн грн ssu.gov.ua

В то же время оперативники СБУ поймали на махинациях с землей и руководство "Брустурянского лесоохотничьего хозяйства". В частности, вопреки действующему законодательству, руководитель предприятия согласовал техническую документацию по пересмотру границ земельных участков. Это привело к выводу из государственной собственности земель лесного фонда общей площадью почти 6 гектаров.

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабное хищение лесов на 14 млн грн ssu.gov.ua

Сейчас уже проведено земельно-техническую и земельно-оценочную экспертизы, которыми подтверждено противоправную деятельность руководителя госпредприятия. По результатам проведения обысков ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабное хищение лесов на 14 млн грн ssu.gov.ua

Отмечается, что по указанным фактам начаты уголовные производства, проводятся следственные действия. А разоблачения злоумышленников проводилось во исполнение Указа президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов" совместно со следователями территориального управления ГБР во Львове и под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабное хищение лесов на 14 млн грн ssu.gov.ua

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабное хищение лесов на 14 млн грн ssu.gov.ua

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабное хищение лесов на 14 млн грн ssu.gov.ua

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабное хищение лесов на 14 млн грн ssu.gov.ua

На Закарпатье СБУ разоблачила масштабное хищение лесов на 14 млн грн ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении трем полицейским в Харьковской области, которые создали искусственные условия для улучшения показателей раскрываемости преступлений, связанных с вырубкой лесов.