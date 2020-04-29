Топ-чиновники гослесничеств на Закарпатье устроили масштабную вырубку леса. Видео
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали масштабное хищение государственных лесных ресурсов в Закарпатской области.
По предварительным оценкам, незаконная схема с подачи топ-чиновниками гослесничеств нанесла стране ущерб в размере около 14 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что такой заработок наладили руководители "Хустского лесоисследовательского хозяйства" и Ужанского национального природного парка. На вверенных им территориях они наладили систематическую вырубку леса.
"В рамках уголовного производства во время осмотров участков со специалистами-экологами сотрудники СБУ установили факты систематического проведения незаконных рубок и ущерба природоохранному фонду. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственных лесничеств правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства противоправной деятельности", – говорится в сообщении.
В то же время оперативники СБУ поймали на махинациях с землей и руководство "Брустурянского лесоохотничьего хозяйства". В частности, вопреки действующему законодательству, руководитель предприятия согласовал техническую документацию по пересмотру границ земельных участков. Это привело к выводу из государственной собственности земель лесного фонда общей площадью почти 6 гектаров.
Сейчас уже проведено земельно-техническую и земельно-оценочную экспертизы, которыми подтверждено противоправную деятельность руководителя госпредприятия. По результатам проведения обысков ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что по указанным фактам начаты уголовные производства, проводятся следственные действия. А разоблачения злоумышленников проводилось во исполнение Указа президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов" совместно со следователями территориального управления ГБР во Львове и под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении трем полицейским в Харьковской области, которые создали искусственные условия для улучшения показателей раскрываемости преступлений, связанных с вырубкой лесов.