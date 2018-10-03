Топ-чиновник из Харькова оказался шпионом ФСБ: все подробности

Служба безопасности Украины разоблачила председателя одного из районных администраций Харькова, завербованного российскими спецслужбами.

Об этом в среду, 3 октября, на брифинге о противодействии попыткам РФ дестабилизировать обстановку в Украине заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По информации СБУ, чиновник имеет двойное гражданство и сейчас скрывается в России. Мужчине объявлено о подозрении по статье 111 УК "Государственная измена", также готовится его объявление в розыск.

"Чиновник во время пребывания в 2015 году на территории временно оккупированной Республики Крым попал в поле зрения ФСБ РФ и был ими завербован", – сказал Кононенко.

По его словам, подозреваемый создал организацию псевдоветеранов АТО, которые занимались сбором информации военного характера. Членам этой организации удалось собрать некоторые списки бойцов АТО и передать их спецслужбам РФ.

По информации местных СМИ, речь идет о главе администрации Холодногорского района Харькова Максиме Мусееве. Как передает "МедиаПорт", на днях он писал в Facebook о "готовящихся провокациях" и о том, что его "открытая и достаточно принципиальная позиция многих не устраивает".

Максим Мусеев

По данным СБУ, чиновник, имеющий доступ к государственной тайне, встречался с "кураторами" в России и "на территории третьих стран". Для связи пользовался электронной почтой и мобильными телефонами со специальными приложениями.

В феврале 2015 года Мусееву выдали в Крыму внутренний паспорт гражданина России, а в апреле 2016-го заменили его в московском управлении по вопросам миграции на паспорт другой серии. В феврале 2016-го года он получил российский загранпаспорт, а в июне – индивидуальный налоговый номер.

Сам Мусеев в комментарии журналистам заявил, что расценивает происходящее как "политический заказ".

"Я знал о готовящихся провокациях против меня. Говорил об этом. К сожалению, правоохранительные органы у нас в стране отрабатывают политические заказы. Их цель – нейтрализовать политических оппонентов", – сказал чиновник.

На уточняющие вопросы о вербовке, двойном гражданстве, сборе сведений "военного и мобилизационного характера" и отъезде в Россию, он ответил:

"Я нахожусь на больничном. В связи с травлей меня органами больше ничего сказать не могу. Доказательств нет никаких. Позже я всё детально расскажу, как фабриковалось дело против меня и кто за этим стоит".

Как сообщал OBOZREVATEL, также в СБУ рассказали, что сын Януковича и известный ведущий хотели устроить беспорядки в Киеве.