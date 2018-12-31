Топ-5 главных скандалов 2019 года в Украине: чем все закончилось

В 2018 году Украину сотряс целый ряд громких и скандальных происшествий. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые резонансные из них.

"Убийство" Бабченко

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве поразила весь мир. Решились на такой маневр спецслужбы для того, чтобы спасти жизнь журналиста, ведь на него действительно готовилось покушение. Утверждалось, что заказчиком являются российские спецслужбы, планировавшие убийства еще нескольких десятков человек.

СБУ после обнародования доказательств о покушении на журналиста сообщило о существовании списка людей, убийство которых также якобы планировали. Суд приговорил киевского предпринимателя Бориса Германа, которого обвинили в "убийстве", к 4,5 годам заключения.

В то же время из-под стражи был освобожден один из подозреваемых Тарас Стельмашенко. Суд над Вячеславом Пивоварником, которого обвиняют в финансировании и организации покушения на журналиста, так и не начался.

Убийство Ноздровской

1 января вблизи села Демидов Киевской области была найдена мертвой правозащитница Ирина Нодздровская. По подозрению в убийстве был задержан Юрий Россошанский — отец Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил родную сестру Ноздровской и чьего осуждения требовала Ирина.

Мужчина признался в совершении преступления, однако его семья убеждена, что сделал это Россошанский, чтобы уберечь семью. Дело не завершено. Суд присяжных по нему должен начаться 15 января 2019 года. В то же время суд приговорил к семи годам заключения Дмитрия Россошанского, признав виновным в совершении ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской Светлана Сапатинская.

Кто убил Катю Гандзюк

Общественная активистка и управляющая делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк скончалась в начале декабря. Трагическая новость потрясла Украину, ведь активистка боролась за жизнь с конца июля, после того, как ее облили серной кислотой. Ожоги составили более 30% тела. Кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза.

Основной версией Генпрокуратура называет активистскую деятельность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем Херсонской власти.

Пока дело не завершено, а по подозрению в совершении нападения арестованы шесть человек — экс-участники АТО. Всем подозреваемым продлили арест до конца января 2019 года.

Теракт Савченко

Украинского нардепа Надежду Савченко обвиняют в намерении совершить теракт в Верховной Раде и атаковать украинских политических деятелей.

По словам главы СБУ Василия Грицака Савченко и ее подельник Владимир Рубан хотели устроить теракт в центре Киева с множеством погибших. Рада разрешила арест Савченко после того, как ГПУ обнародовала ряд доказательств. Савченко находится в СИЗО с марта. Расследование дело уже завершено, однако вердикт суд так и не вынес. Тем временем Савченко собирается в президенты.

Выдача венгерских паспортов в Украине

В начале осени в Украине разгорелся скандал из-за того, что Венгрия раздавала свои паспорта украинцам на Закарпатье. Подтверждением тому стало видео.

Украинский МИД сразу же заявил, что консул этой страны будет выслан из Украины. 12 ноября Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья в город Кишварда, который находится на востоке страны.