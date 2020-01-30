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30 января • обновлено в 17:46
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"Только не пожизненное!" Появилось душераздирающее откровение подожженой отцом дочки из Черновцов

2.1т
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16-летняя Аня из Черновцов, которую вместе с домом пытался сжечь нетрезвый отец, призналась, что хочет, чтобы ее обидчик понес справедливое наказание.

Девушка считает, что это должно быть не менее 15 лет лишения свободы. Об этом она рассказала в эфире программы "Говорит Украина" (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наказание? Конечно! 15 лет, 20... Но не пожизненное", – сказала Аня.

Аня не хочет для отца-обидчика пожизненного заключения

Аня не хочет для отца-обидчика пожизненного заключения

Девушка добавила, что ей не жалко отправлять родители в тюрьму на такой срок. Ведь, подчеркнула она, и он не чувствовал жалости к ней, когда поджигал.

На уточняющий вопрос от экспертов в студии Аня ответила, что обидчик должен осознать, что он натворил и на какие страдания обрек дочь. Однако девушка не хочет, чтобы он полностью исчезал с ее жизни.

Так Аня выглядит сейчас

Так Аня выглядит сейчас

"Хочется его увидеть, спросить, как у него дела и все ли хорошо. Не хочется, чтобы папа сидел пожизненно. Это слишком. Я на него обиды не держу, все же он мой папа", – вскоре призналась девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице, ей нужны доноры.

  • Стало известно, что Аня из Черновцов, которую пытался сжечь нетрезвый отец, пострадала из-за того, что вмешалась в его спор с женой и вступилась за мать.

  • Теперь родным пострадавшей 16-летней девушки негде жить. Наименьшую сестренку они вынуждены были отправить в приют, а старший брат с мамой ютятся в больнице.

  • 16-летняя Аня из Черновцов, которую вместе с домом поджег собственный отец, до сих пор находится в больнице с ужасными ранами – у нее обожжены руки, шея, лицо. С некоторых ран до сих пор течет кровь.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Украина Черновцы
Теги
домашнее насилие расследование пострадал ребенок
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Всё. Это жертва по жизни. Найдет себе такого же непутевого пьяницу как и ее мать, будет ее избивать. Не жизнь а мрак ждут ее
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Жаль что это "ПАПА" не воевал в АТО - сейчас бы ограничился условным сроком...
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