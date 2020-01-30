"Только не пожизненное!" Появилось душераздирающее откровение подожженой отцом дочки из Черновцов

16-летняя Аня из Черновцов, которую вместе с домом пытался сжечь нетрезвый отец, призналась, что хочет, чтобы ее обидчик понес справедливое наказание.

Девушка считает, что это должно быть не менее 15 лет лишения свободы. Об этом она рассказала в эфире программы "Говорит Украина" (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наказание? Конечно! 15 лет, 20... Но не пожизненное", – сказала Аня.

Аня не хочет для отца-обидчика пожизненного заключения

Девушка добавила, что ей не жалко отправлять родители в тюрьму на такой срок. Ведь, подчеркнула она, и он не чувствовал жалости к ней, когда поджигал.

На уточняющий вопрос от экспертов в студии Аня ответила, что обидчик должен осознать, что он натворил и на какие страдания обрек дочь. Однако девушка не хочет, чтобы он полностью исчезал с ее жизни.

Так Аня выглядит сейчас

"Хочется его увидеть, спросить, как у него дела и все ли хорошо. Не хочется, чтобы папа сидел пожизненно. Это слишком. Я на него обиды не держу, все же он мой папа", – вскоре призналась девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Черновцах мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался сжечь свою 16-летнюю дочь вместе с домом. Девушка находится в больнице, ей нужны доноры.

Стало известно, что Аня из Черновцов, которую пытался сжечь нетрезвый отец, пострадала из-за того, что вмешалась в его спор с женой и вступилась за мать.

Теперь родным пострадавшей 16-летней девушки негде жить. Наименьшую сестренку они вынуждены были отправить в приют, а старший брат с мамой ютятся в больнице.

16-летняя Аня из Черновцов, которую вместе с домом поджег собственный отец, до сих пор находится в больнице с ужасными ранами – у нее обожжены руки, шея, лицо. С некоторых ран до сих пор течет кровь.

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