Только начало: Гриценко оценил последствия передачи Javelin Украине

Лидер партии "Громадянська позиція", экс-министр обороны Анатолий Гриценко уверен, что вслед за поставками США Украине противотанковых комплексов Javelin последуют передачи других видов вооружений из других стран.

"На Западе абсолютно необоснованно и несправедливо с самого начала российской агрессии было установлено ограничение по предоставлению нам оружия. Сейчас наконец начало приходить осознание, что Украина защищает не только себя, но и мир и спокойствие в Европе", - заявил он в интервью ZIK.

Политик пояснил, что передача Javelin не поднимет кардинально боеспособность ВСУ, однако является крайне важной с психологической точки зрения.

"За этими первыми поставками будут поставки других видов вооружений из других стран. Важно, чтобы Путин почувствовал, что Украина не в одиночку", - подчеркнул он.

Гриценко также напомнил о конфликте вокруг острова Тузла в 2003 году, когда Россия начала нагло строить дамбу к украинской территории в Керченском проливе.

"И что тогда остановило РФ? Заявление американского посла в Москве, который сказал, что если Россия не остановит свои агрессивные намерения, Америка станет рядом с Украиной. Даже этих слов было достаточно. Поэтому поставки пусть и ограниченного количества вооружений, которые идут с самой мощной державы в мире, - это сигналы для многих, в том числе и для Кремля", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко рассказал, в каком случае ВСУ будут использовать Javelin.