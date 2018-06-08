"Ждем звонка": дочь Сущенко рассказала, на что надеется журналист

Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, уже почти два года удерживаемому в российском СИЗО, ни его, ни его родных не удивил. Теперь они рассчитывают на старт переговоров по обмену журналиста.

Об отношении самого Романа Сущенко к вынесенному ему российским судом приговору семья знает только со слов адвоката, ведь разрешения на телефонный звонок журналист так и не добился, рассказала дочь политзаключенного украинца Юлия Сущенко в интервью OBOZREVATEL.

"Отец уже много раз подавал заявления на разрешение на получение звонка. Ведь последний раз мы с ним разговаривали еще в начале марта. Вчера я получила от него письмо, датированное концом мая. Там отец пишет, что обычно все эти разрешения, заявления передаются специальной почтой - и ответ реально получить уже через два-три дня. Впрочем, на просьбу отца уже второй месяц никто не отвечает", - сообщила дочь журналиста.

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По ее словам, всю информацию, которой владеет сейчас семья политузника Кремля, они получают через адвоката и украинского консула – единственных людей, которых допускают к Роману Сущенко.

"Мы ждем, когда ему позволят телефонный звонок. Потому что очень хочется с ним поговорить, поддержать его, услышать голос, понять, в каком он сейчас состоянии. Потому что вся информация, которая у нас есть - со слов защитника Фейгина. И во вторник еще консул был у отца… Отец понимал, что никакого оправдания не будет и быть не может. Ожидал, что его осудят. Вопрос был лишь в том, сколько лет дадут. Больше никаких сюрпризов не было", - отметила Юлия Сущенко.

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Она уверяет: иллюзий о том, что отца отпустят, у нее не было.

"Мы прекрасно понимали, что никто его не освободит. Что после 20 месяцев содержания в СИЗО никто не скажет: "Знаете, мы передумали, он ни в чем не виноват - пусть идет на свободу". Очевидно было, что его таки осудят. Но, если честно, призрачная надежда на то, что что-то изменится, что произойдет какое-то чудо - все-же теплилась. И надежда действительно умирает последней. Мы до сих пор надеемся на то, что будет обмен. И мы, и он надеемся", - подчеркнула Юлия Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до вынесения приговора украинскому журналисту Роману Сущенко, в России лишили адвокатского статуса его защитника, Марка Фейгина. По словам самого адвоката, при принятии столь жесткого решения адвокатская палата города Москвы в качестве причины назвала "три твитта" Фейгина еще за 2017 год.