"Только капитуляция": в Украине оценили шансы Зеленского на мир с Путиным

Единственный формат мира, который есть в распоряжении Банковой – это капитуляция.

Такое категоричное мнение высказал журналист Павел Казарин в интервью "Апострофу". По его словам, это "тоже форма мира".

"Не будут стрелять на востоке — да, не будут приходить похоронки в украинские города. Да, мы не будем, наверное, так много тратить на оборонную сферу, хотя кто его знает, что еще будет входить в капитуляцию, и не придется ли нам выплачивать репарации в той или иной косвенной форме. Но нужно понимать, что никакого варианта, когда Украина продавливает агрессора и навязывает ему свои правила игры единолично, в распоряжении нового президента нет и не будет, равно как и не будет в распоряжении любого другого человека, который займет главное кресло в стране", — заявил он.

Зеленский и Путин

Казарин уверен, что новый президент Украины не сможет остановить войну на Донбассе.

"Мир в Украину не мог принести Петр Порошенко, не может принести и Владимир Зеленский, потому что мир в Украину может принести только тот человек, который в свое время этот мир отобрал, то есть — Владимир Путин, тот самый, который принимал решение по поводу аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. И я не думаю, что Владимиру Путину есть хоть какое-то дело до рейтинга Владимира Зеленского, и не получится расплатиться рейтингом за какой-то выгодный для Украины сценарий мира", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

На встрече с волонтерами и вдовами погибших бойцов он подчеркнул, что защитит Украину: "Ни пяди украинской земли не сдавать агрессору".

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