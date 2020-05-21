Только 30% – военным: СМИ разобрались, кто в Украине получает наградное оружие

В 2019 и 2020 годах 60-70% наградного оружия, врученного Службой внешней разведки (СВР) Украины, получили военнослужащие и гражданские лица, не имеющие отношения к структуре украинской разведки.

Об этом сообщили Українські новини, получив ответы на информационные запросы в СВР Украины.

В структуре сообщили, что выдавать пистолеты в качестве наград начали сравнительно недавно, когда обязанности Президента Украины выполнял известный любитель наградных пистолетов, автоматов и пулеметов Александр Турчинов. Тогда, в 2014 году, и было принято положение о ведомственной награде "Огнестрельное оружие".

Пистолет "Форт", который вручают как наградное оружие в Украине fort.vn.ua

Согласно его нормам, наградные пистолеты от СВР могут получать не только служащие украинской разведки, но и военнослужащие других подразделений, а также гражданские лица, уволенные в запас или отставку с правом ношения военной формы одежды.

Как сообщили в Службе, в 2019 году в СВР было издано 30 приказов о вручениях ведомственных наград "Огнестрельное оружие". Их получили 86 лиц. При этом, только 40% были вручены военнослужащим СВР. 25 единиц наградного оружия получили "сотрудники других военных формирований", еще 27 – "другие лица".

Українські новини

Также, в ответе структуры указано, что 2020 году сотрудникам СВР досталось 30% наградных пистолетов. Из 27 единиц, врученных за январь-апрель, они получили лишь 8, 12 были выданы военнослужащим других формирований, а еще 7 – "другим лицам".

Українські новини

Українські новини

Отметим, что СВР Украины с 2014 года – отдельная структура СБУ, которая подчиняется непосредственно президенту Украины и осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Среднее количество военнослужащих в СВР составляет 2350 человек.

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