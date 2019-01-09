''Точно в цель!'' Появилось видео красивого удара ВСУ по террористам ''ДНР''

В сети появилось видео удара ВСУ по позициям террористов "ДНР" с воздуха с помощью обычного квадрокоптера.

Ролик, записанный осенью 2018 года, появился на Facebook-странице волонтера Юрия Мысягина. Он уточнил, что данный материал публикуется впервые.

"Есть у нас подразделения на фронте, которые научились довольно неплохо использовать гражданские квадрокоптеры в успешной охоте на врага... Отличный метод систематично наносить урон. Артиллерия и танки запрещены, минометы 120-го калибра тоже, про авиацию не говорю, а успокаивать и уничтожать врага надо. А этот способ уничтожения не попадает ни под какие Минские договоренности", — написал волонтер.

Скрин видео

Как отметил он, несмотря на необычный способ использования техники, качество работы защитников Украины на высшем уровне.

"Птичка залетает точно в окоп. Куда и планировали. Осколки ушли в нужном направлении. И это с не очень качественным планшетом (плохое разрешение) и с отсутствием оригинального спец. кронштейна для подвеса и точного сброса самой "птички", — рассказал Мысягин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее показали зрелищное видео ликвидации террористов ''ДНР'' в районе населенного пункта Пантелеймоновка, возле которого минометное подразделение российско-оккупационных войск постоянно совершает провокационные обстрелы подразделений ООС.