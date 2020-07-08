ТКГ собралась на заседание по Донбассу: Украина потребовала прекращения огня

Яра Дорош Расследования 14:17, 8.07.2020 Обновлено: 14:17, 8.07.2020

В среду, 8 июля, началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по мирному урегулированию на Донбассе. Украинская сторона призвала к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в связи с пожаром на Луганщине.

Встреча будет проходить в формате видеоконференции. Об этом сообщило официальное интернет-представительство президента Украины на своем сайте.

Перед началом заседания руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что накануне в Луганской области вблизи линии разграничения сил и средств возник масштабный лесной пожар, в результате которого пострадал населенный пункт и погибли люди. Очаги горения по состоянию на 8 июля наблюдались в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Когда место ЧП посетил президент Украины Владимир Зеленский, ему доложили, что ликвидация возгорания осложняется близостью линии разграничения. Учитывая опасность переброски пламени на населенные пункты из-за усиления ветра и жаркой погоды, Ермак призвал участников ТКГ к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины, ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров.

  • По состоянию на утро 8 июля 6 человек погибли.

  • Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

  • Зеленский заявил, что жителям Луганской области, пострадавшим от пожаров, выделят по 300 тысяч гривен за каждый уничтоженный дом. Отдельно предусмотрены выплаты по 20 тысяч гривен за утраченное имущество.

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