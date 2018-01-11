Тишины не будет: стало известно, почему "Л/ДНР" срывают перемирие на Донбассе

Террористы срывают перемирие на Донбассе, потому что им это не выгодно.

Об этом говорится в блоге военного эксперта Олега Жданова, опубликованном на "Обозревателе".

"Обстрелы украинских позиций и не прекращались. То, что во время праздников снизилась их интенсивность, еще не значит, что на Донбассе воцарился мир. Мира не будет. В состоянии перманентной войны боевикам очень невыгодно поддерживать мир. Вот они его и не поддерживают. Праздники закончились, и террористы взялись за свое", – заявил он.

По словам эксперта, Генштаб России занимается планированием огневого поражения и определяет количество и месторасположение обстрелов.

"Это не просто так, что вышли, постреляли как в тиру, и ушли. Нет, это все надо спланировать, организовать людей, технику, боеприпасы, поставить боевые задачи и проконтролировать их выполнение. Все дано на откуп руководства Вооруженных сил России. Как там спланируют – так и будут проводиться обстрелы", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что украинская разведка должна была предусмотреть провокации террористов, если велось глубинное исследование обстановки на оккупированной территории.

"Тогда можно было хотя бы угадать подготовку обстрелов или их развертывание и нанести ответный или опережающий огонь, о чем нам говорит опыт других вооруженных конфликтов. Но к сожалению, в рамках мирного плана мы не ведем такой интенсивной разведки и практически не владеем обстановкой. Мы ее получаем постфактум", – заявил эксперт.

Он также напомнил, что украинские военные редко дают ответку, отсиживаясь в окопах. Такое бывает только в исключительных случаях, когда огонь угрожает устойчивости обороны территории Украины.

Как сообщал "Обозреватель", террористы продолжили обстрелы украинских позиций, нарушив перемирие на Донбассе.