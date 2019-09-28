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28 сентября • обновлено в 18:37
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"Тихая капитуляция": Портников рассказал о двух сценариях Путина для "Л/ДНР"

10.2т Читать материал на украинском

Кремль рассматривает два сценария для оккупированных территорий Донбасса: сохранение "республик" как квази-государств и их инкорпорацию в состав Украины с дальнейшим военным присутствием РФ.

Такое мнение в статье для "Радио Свобода" высказал украинский публицист Виталий Портников. В первом случае, как считает он, президент России Владимир Путин сохранит рычаги давления на Украину.

"Республики" также будут выступать как инструменты заработка для российской политической элиты.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

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"Второй, сторонником которого является [вице-премьер Российской Федерации] Дмитрий Козак – это инкорпорация "народных республик" в состав Украины с сохранением всей их "государственной инфраструктуры" и, разумеется, российского военного присутствия", – написал Портников.

"Разумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территорию тоже будет сохранено – только зарабатывать будут другие группировки", – добавил он.

Публицист отметил, что рано или поздно одним из требований к урегулированию ситуации на востоке страны станет декларирование Украиной своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО.

"Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума относительно евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к "тихой капитуляции", – считает Портников.

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Новости ЛНР Новости ДНР ДНР политика НАТО
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Мир Миру
Мир Миру
Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам при ухваленні рішення відвідати окуповані території Нагірного Карабаху, Абхазії та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, а також прилеглих до них районів керуватися законодавством Азербайджанської Республіки і Грузії. Про це повідомляється на сайті МЗС. “Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Азербайджанської Республіки і Грузії у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів”.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, А як так Молдова з Придністров"ям поживають?
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1
Решетников Александр
Решетников Александр
Безбожное воровство Педрилы при покрывательстве журнашлюх типа Портниковой нанесло колоссальный ущерб репутации как Майдана, так и Украины вцелом. Более того, когда ИСТОРИЯ смыла в унитаз гнусного ворюгу, выплядки от журналистики продолжают гадить стране и народу, обливая грязью из вонючих хлебал новую власть. Пора вспомнить инструменты Майдана и начать подобных бумагомарателей швырять в мусорные баки.
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Homa Nina
Homa Nina
Решетников Александр, коли ж ти курво вже заткнешся?
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70rus xxx
70rus xxx
Короче,раша фклочья,а Окраинушка цельная и процветающая.
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