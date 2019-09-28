"Тихая капитуляция": Портников рассказал о двух сценариях Путина для "Л/ДНР"

Кремль рассматривает два сценария для оккупированных территорий Донбасса: сохранение "республик" как квази-государств и их инкорпорацию в состав Украины с дальнейшим военным присутствием РФ.

Такое мнение в статье для "Радио Свобода" высказал украинский публицист Виталий Портников. В первом случае, как считает он, президент России Владимир Путин сохранит рычаги давления на Украину.

"Республики" также будут выступать как инструменты заработка для российской политической элиты.

Иллюстрация. Война на Донбассе 112

"Второй, сторонником которого является [вице-премьер Российской Федерации] Дмитрий Козак – это инкорпорация "народных республик" в состав Украины с сохранением всей их "государственной инфраструктуры" и, разумеется, российского военного присутствия", – написал Портников.

"Разумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территорию тоже будет сохранено – только зарабатывать будут другие группировки", – добавил он.

Публицист отметил, что рано или поздно одним из требований к урегулированию ситуации на востоке страны станет декларирование Украиной своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО.

"Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума относительно евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к "тихой капитуляции", – считает Портников.

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!